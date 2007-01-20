دورة دولية "احمد كومرت": 12 ملاكما جزائريا بالعاصمة التركية اسطنبول

الجزائر - يشارك المنتخب الجزائري للملاكمة أكابر (رجال وسيدات) في دورة دولية "احمد كوبرت" المزمع تنظيمها من 13 الى 19 يناير الجاري بالعاصمة التركية اسطنبول , حسبما علم اليوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية للملاكمة.

واستدعى الطاقم الفني المتكون من المدربين : أحمد دين, بوبكري حفيظ, كنزي عبد الغني و مخلوف براهيم 12 ملاكما من بينهم أربع سيدات للمشاركة في هذه الدورة الدولية تحضيرا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويتكون منتخب الرجال من الملاكمين : محمد فليسي (52 كلغ), مرجان اسامة (60 كلغ), كرامو شمس الدين (69 كلغ), عبد الحفيظ بن شبلة (91كلغ), شعيب بولودينات (+91 كلغ), عبد اللي يحي (64 كلغ), طبي سفيان (75 كلغ) و حمري محمد (81 كلغ).

من جهته يتكون منتخب السيدات من : بوعلام روميسة, سنوسي فاطمة الزهراء, خليف إيمان و شعيب إشراق.

وتنتظر الملاكمة الجزائرية عدة استحقاقات دولية لاسيما الدورة الدولية المؤهلة للألعاب الاولمبية 2020 بطوكيو والتي تحتضنها العاصمة السنغالية داكار من 20 إلى 29 فبراير المقبل.