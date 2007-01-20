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دورة دولية "احمد كومرت": 12 ملاكما جزائريا بالعاصمة التركية اسطنبول

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 19:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
دورة دولية &quot;احمد كومرت&quot;: 12 ملاكما جزائريا بالعاصمة التركية اسطنبول

الجزائر - يشارك المنتخب الجزائري للملاكمة أكابر (رجال وسيدات) في دورة دولية "احمد كوبرت" المزمع تنظيمها من 13 الى 19 يناير الجاري بالعاصمة التركية اسطنبول , حسبما علم اليوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية للملاكمة.

واستدعى الطاقم الفني المتكون من المدربين : أحمد دين, بوبكري حفيظ, كنزي عبد الغني و مخلوف براهيم 12 ملاكما من بينهم أربع سيدات للمشاركة في هذه الدورة الدولية تحضيرا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويتكون منتخب الرجال من الملاكمين : محمد فليسي (52 كلغ), مرجان اسامة (60 كلغ), كرامو شمس الدين (69 كلغ), عبد الحفيظ بن شبلة (91كلغ), شعيب بولودينات (+91 كلغ), عبد اللي يحي (64 كلغ), طبي سفيان (75 كلغ) و حمري محمد (81 كلغ).

من جهته يتكون منتخب السيدات من : بوعلام روميسة, سنوسي فاطمة الزهراء, خليف إيمان و شعيب إشراق.

وتنتظر الملاكمة الجزائرية عدة استحقاقات دولية لاسيما الدورة الدولية المؤهلة للألعاب الاولمبية 2020 بطوكيو والتي تحتضنها العاصمة السنغالية داكار من 20 إلى 29 فبراير المقبل.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 19:44
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دورة دولية "احمد كومرت": 12 ملاكما جزائريا بالعاصمة التركية اسطنبول
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 19:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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