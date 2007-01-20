كرة اليد/كأس افريقيا 2020 (تحضيرات): المنتخب الجزائري يواجه نظيره الانغولي وديا يوم الخميس بالعاصمة

الجزائر - يواجه المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) نظيره الانغولي يوم الخميس بقاعة عين طاية (شرق العاصمة) ابتداء من الساعة السادسة مساء في مقابلة ودية تدخل في اطار التحضيرات لكأس امم افريقيا 2020 المقررة بتونس في الفترة الممتدة من 16 الى 26 يناير، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للعبة.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الوطني نفس المنافس في اختبار تحضيري آخر مقرر ليوم السبت، قبل التنقل الى تونس لخوض غمار المنافسة القارية.

وتحسبا لآخر تربص يجريه "الخضر" حاليا بالجزائر، وجه مدرب التشكيلة الوطنية، الفرنسي آلان بورت، الدعوة ل19 لاعبا من بينهم خمسة ينشطون بالخارج.

وكان رفاق الدولي مسعود بركوس قد شاركوا مؤخرا في دورة دولية ودية برومانيا اسفرت عن هزيمة النخبة الوطنية امام كل من مقدونيا (24-25) و هولندا (26-28).

وسيخوص المنتخب الوطني غمار الطبعة ال24 من كأس امم افريقيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من المغرب و الكونغو و زامبيا، بعد انسحاب منتخب السنغال. و ستتأهل المنتخبات الاربعة الى الدور ثمن النهائي، علما ان الفريق الوطني سيستهل المنافسة يوم الخميس 16 يناير بمواجهة زامبيا.

من جهته، سيلعب منتخب انغولا، الذي احتل المركز الثالث في الطبعة الاخيرة من كأس امم افريقيا في 2018، في المجموعة الثانية رفقة الغابون و ليبيا و نيجيريا.

وتنشط المنافسة القارية من قبل 16 منتخبا، حيث سيقتطع المنتخب المتوج بلقبها تأشيرة التأهل الى الالعاب الاولمبية طوكيو-2020، علما ان دورة تونس ستكون مؤهلة ايضا الى بطولة العالم مصر-2021.

تجدر الاشارة ان آخر مشاركة للمنتخب الوطني في الالعاب الاولمبية تعود الى دورة أتلانتا الامريكية سنة 1996.