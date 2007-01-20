Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة اليد/كأس افريقيا 2020 (تحضيرات): المنتخب الجزائري يواجه نظيره الانغولي وديا يوم الخميس بالعاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 08:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرات
كرة اليد/كأس افريقيا 2020 (تحضيرات): المنتخب الجزائري يواجه نظيره الانغولي وديا يوم الخميس بالعاصمة

الجزائر - يواجه المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) نظيره الانغولي يوم الخميس بقاعة عين طاية (شرق العاصمة) ابتداء من الساعة السادسة مساء في مقابلة ودية تدخل في اطار التحضيرات لكأس امم افريقيا 2020 المقررة بتونس في الفترة الممتدة من 16 الى 26 يناير، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للعبة.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الوطني نفس المنافس في اختبار تحضيري آخر مقرر ليوم السبت، قبل التنقل الى تونس لخوض غمار المنافسة القارية.

وتحسبا لآخر تربص يجريه "الخضر" حاليا بالجزائر، وجه مدرب التشكيلة الوطنية، الفرنسي آلان بورت، الدعوة ل19 لاعبا من بينهم خمسة ينشطون بالخارج.

وكان رفاق الدولي مسعود بركوس قد شاركوا مؤخرا في دورة دولية ودية برومانيا اسفرت عن هزيمة النخبة الوطنية امام كل من مقدونيا (24-25) و هولندا (26-28).

وسيخوص المنتخب الوطني غمار الطبعة ال24 من كأس امم افريقيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من المغرب و الكونغو و زامبيا، بعد انسحاب منتخب السنغال. و ستتأهل المنتخبات الاربعة الى الدور ثمن النهائي، علما ان الفريق الوطني سيستهل المنافسة يوم الخميس 16 يناير بمواجهة زامبيا.

من جهته، سيلعب منتخب انغولا، الذي احتل المركز الثالث في الطبعة الاخيرة من كأس امم افريقيا في 2018، في المجموعة الثانية رفقة الغابون و ليبيا و نيجيريا.

وتنشط المنافسة القارية من قبل 16 منتخبا، حيث سيقتطع المنتخب المتوج بلقبها تأشيرة التأهل الى الالعاب الاولمبية طوكيو-2020، علما ان دورة تونس ستكون مؤهلة ايضا الى بطولة العالم مصر-2021.

تجدر الاشارة ان آخر مشاركة للمنتخب الوطني في الالعاب الاولمبية تعود الى دورة أتلانتا الامريكية سنة 1996.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة اليد/كأس افريقيا 2020 (تحضيرات): المنتخب الجزائري يواجه نظيره الانغولي وديا يوم الخميس بالعاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 08:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.07

أهم زبائن الجزائر خلال 11 شهرا الأولى من 2019

20.01.07

أهم مموني الجزائر خلال 11 شهرا الأولى من 2019

20.01.07

ارتفاع العجز التجاري للجزائر إلى 5،75 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2019

20.01.07

تلمسان: رياضة المشي، ممارسة رياضية وترفيهية في انتشار

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر

20.01.07

توقيف عنصري (2) دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة والمسيلة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.06

التكفل بانشغالات المواطنين: الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.06

وزير الشؤون الخارجية التركي يشرع في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر

20.01.06

سونلغاز: التوقيع على إتفاقية إطار من أجل اقتناء منتجات الصناعة الكيمائية المحلية

20.01.06

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في زيارة الى الجزائر