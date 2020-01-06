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فنون قتالية/ مواي تاي- اللقب العالمي لوزن الذبابة: الجزائري الياس محمودي عازم على انتزاع اللقب العالمي

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 16:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

باريس- يرغبُ المصارع الجزائري الياس محمودي, شهرا بعد الفوز التاريخي على الأسطورة , لارد سيلا فُوكت , المنافسة هذه المرة من اجل التتويج باللقب العالمي في وزن الذبابة.

وكتب الشاب الجزائري ( 21 سنة) في صفحته الرسمية على الفايسبوك :" أتمنى  ان يوافق المنظمون على منحي فرصة انتزاع الحزام العالمي وهذا لأنني برهنت في الميدان على قدراتي في القتال ."

وستنافس على  اللقب العالمي , أمسية 10 يناير الجاري بأرينا ببانكوك, التايلاندي جيتمن انغون روتونغ  رود تانغ والبريطاني جونتهان هاغ غيرتي.وسيتحدى محمودي البطل الجديد.

وحتى وإن كان البطل الجزائري حديث العهد بعالم الاحتراف, الا انه عازم - مثلما سبق ان اوضحه في صفحته الرسمية على الفايسبوك- على رفع التحدي , على غرار ما فعله مع  بطل العالم ثلاث مرات في المواي  تاي,  لارد سيلا في 6 ديسمبر  بكوالا لامبور الماليزية.

وفاز الملاكم  الجزائري على  لارد سيلا فُوكت بالنقاط بقرار من ثلاثة حكام عقب  الجولة الثالثة والاخيرة.

ويحصي البطل -الذي بدأ "القتال"  في عمر 18 سنة- في رصيده 13 انتصارا منها 9 بالضربة القاضية, علما انه فاز بمنازلة "باست اوف" بالضربة القاضية وعمره لا يتجاوز 17 سنة.

آخر تعديل على الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 18:42
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فنون قتالية/ مواي تاي- اللقب العالمي لوزن الذبابة: الجزائري الياس محمودي عازم على انتزاع اللقب العالمي
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 16:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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