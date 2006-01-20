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الكأس العربية لكرة القدم لأقل من 20 سنة: إستدعاء 34 لاعبا لتربص تقييمي بسيدي موسى

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 12:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
الكأس العربية لكرة القدم لأقل من 20 سنة: إستدعاء 34 لاعبا لتربص تقييمي بسيدي موسى

الجزائر - اختارت المديرية الفنية الوطنية، للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، تشكيلة أولية مكونة من 34 لاعبا (لفئة اقل من 20سنة)، للمشاركة في التربص التقييمي الانتقائي، المقرر في الفترة الممتدة من 7 الى 10 يناير الجاري بالمركز الفني بسيدي موسى، حسب ما افادت به اليوم الاثنين الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت .

ويدخل هذا التربص التقييمي، الذي سيكون متبوعا بتربص ثان مقرر في الفترة الممتدة من 12 الى 20 يناير الجاري  بمدينة سيدي بلعباس، في اطار تحضيرات المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الذي يشرف عليه المدرب صابر بن سماعين،  لمنافسة الكاس العربية المقررة بالمملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة من 18 فبراير الى 3 مارس 2020.

   

فيما يلي قائمة بأسماء اللاعبين المعنيين بالتربص:

 

-- ماسينيسا بن شلوش ، خالد زواوي ، اسلام سلمانية ، ياسين زغاد (اهلي برج بوعريريج)، احمد قايد ، انيس سوكو، محند حمودي محمد أمين عباس (شباب بلوزداد)، امين بن ميلود (ش.الساورة)، محمد ايدير حديد،سيد احمد هواري (شبيبة القبائل)، يوسف فلاحي، خليل درفلو (وفاق سطيف)، احمد والي احمد ، بوعلام عبد الغاني سرير، ايمن بوشنان، ريان فرحات (مولودية الجزائر) ، محمد امين بن زيادة ، شمس الدين خرزة (نصر حسين داي)،محمود عدلان كرموش (اتحاد البليدة)، عيد الكريم بوحمادي (اتحاد  النعامة)، محمد مجمج ، انيس الحاج بن شوية (جمعية الشلف)،عبد المالك زنتر (اولمبي ارزيو)، محمد البشير بلومي (غالي معسكر)، قدور اكرم بن دحمة ، طارق طاهر(جمعية وهران)، عبد الجيل منصر ، محمد بوكرمة، ياسين تيطراوي، زكريا ايوب بولبينة (نادي بارادو )، يونس دويري ، فريد بوشاير، ووسيم وهاب (اتحاد الجزائر).

 

 

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الكأس العربية لكرة القدم لأقل من 20 سنة: إستدعاء 34 لاعبا لتربص تقييمي بسيدي موسى
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 12:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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