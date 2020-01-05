سبر آراء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية: الجزائريان محرز وبونجاح والمنتخب الوطني ضمن القائمة المقترحة

عمان- يتنافس الجزائريان رياض محرز وبغداد بونجاح وكذا المنتخب الوطني لكرة القدم على الالقاب المقترحة لأحسن لاعب وأحسن فريق عربي لسنة 2019, في سبر آراء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الذي ينظم هذه السنة بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة القدم.

وسيتم تكريم المتوجين في الايام المقبلة في حفل "يليق بسمعة نجوم كرة القدم العربية وبحضور شخصيات وقامات رياضية كبيرة", حسب ما جاء يوم الاحد في بيان للاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

ففي السباق من أجل تعيين نجم كرة القدم العربية وأحسن لاعب لسنة 2019, سيتنافس محرز (مانشستر سيتي) وبونجاح (السد) مع مجموعة من اللاعبين ممن برزوا خلال موسم مليء بالتتويجات والنتائج على المستوى الفردي أو في المنتخب وهم : محمد صلاح (ليفربول/مصر) وسالم الدوسري (الهلال السعودي) وحكيم زياش (أياكس الهولندي/ المغرب) وأكرم عفيف (السد القطري) و امجد عطوان (الشرطة العراقي) و انيس البدري (الترجي التونسي) و علي أحمد مبخوت (الجزيرة الاماراتي) وعبد الرزاق حمد الله (النصر سعودي/المغرب).

ومن أجل تحديد المنتخب العربي لسنة-2019, تم ادراج المنتخب الجزائري لكرة القدم (بطل إفريقيا بمصر) ضمن قائمة تضم أيضا منتخب قطر (بطل كأس اسيا للأمم) ومنتخب البحرين (بطل كأس الخليج).

بالمقابل, تغيب الاندية الجزائرية عن القائمة المقترحة للاستفتاء حول احسن نادي لسنة 2019, والتي تضم أندية الترجي الرياضي التونسي (بطل رابطة أبطال افريقيا وبطل تونس) والهلال السعودي (بطل رابطة أبطال اسيا ووصيف الكأس العربية) و النجم الساحلي التونسي (بطل الكأس العربية) والزمالك المصري (بطل كأس الاتحاد الافريقي وبطل كأس مصر) والعهد اللبناني (بطل كأس الاتحاد الاسيوي وبطل لبنان وبطل كأس لبنان).

وقد أفادت الامانة العام للاتحاد العربي للصحافة الرياضية أن موعد تلقي الأصوات انتهى أمس السبت وقد تم إحالتها للجنة الاستفتاء لفرزها وإعلان أسماء الفائزين في وقت لاحق.

وعن عملية الاستفتاء, قال رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية, الاردني محمد جميل عبد القادر: "لقد حرص الاتحاد العربي للصحافة الرياضية على تقدير نجوم الكرة العربية و انديتها ومنتخباتها الوطنية من خلال هذا الاستفتاء السنوي المهم والذي ازدادت اهميته مع دخول الاتحاد العربي لكرة القدم شريكا فاعلا من خلال اتفاقية التعاون التي تم توقيعها معه مؤخرا والتي منحت الاستفتاء زخما كبيرا".