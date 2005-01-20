ألعاب القوى/ المهرجان الوطني للعدو الريفي: تغيير في أجندة 2019-2020

الجزائر- مس تغيير أجندة 2019-2020 للمهرجان الوطني للعدو الريفي, المعد في 24 اكتوبر الماضي, سيما ما تعلق بسباقي سطيف وتلمسان اللذين كانا مقرران في الفاتح فبراير لكنهما سيجريان في نهاية المطاف في تواريخ متفرقة, حسب ما افادت به يوم الاحد الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وكان من المقرر ان ينظم سباقا "بوزيد سعال" بسطيف في نفس الوقت مع "شلدة بلنوار" بتلمسان, غير ان الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى قررت إعادة برمجتهما تواليا يومي 25 يناير و 15 فبراير.

وهكذا يقام سباق "سعيد شرديوي" -الذي كان مقررا يوم 25 يناير بتيزي وزو- في الفاتح فبراير.

نفس الشيء بالنسبة لسباق "الثورة" الذي كان مقررا في 30 نوفمبر 2019 بالجلفة وتم تأخيره الى 22 فبراير 2020, حسب أجندة الهيئة الفدرالية.

وبالنسبة للسباقات الاخرى, بقيت التواريخ على حالها وهي: 11/ 01/ 2020 سباق "الآثار الرومانية" بباتنة, 18/ 01/ 2020 سباق "عبد الرزاق سغواني" بالجزائر العاصمة و 08 /02/ 2020 لسباق "عمر بن حبيلس" بقسنطينة.

على صعيد اخر, تم تأخير تاريخ البطولة الوطنية للعدو الريفي لفئات اقل من 18 و 20 سنة والاكابر (رجال وسيدات), من 15 الى 29 فبراير بوهران بينما تجرى البطولات الجهوية للعدو الريفي في تاريخ أقصاه 15 فبراير, حسب ما اوضحته الاتحادية.

و اخيرا, تجرى البطولة الافريقية للعدو الريفي في شهر ابريل 2020 وهي مفتوحة لفئات اقل من 20 سنة و الاكابر.

ويتضمن المهرجان الوطني للعدو الريفي لموسم 2019-2020, ما مجموعه 11 سباقا نظمت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى اربعة منها.