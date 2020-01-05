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كرة القدم/ كأس الجزائر(الدور السادس عشر): النتائج الجزئية لمباريات يوم الأحد

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 18:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

 

الجزائر- النتائج الجزئية لمباريات الدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت يوم الأحد:

 

نادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (رابطة 1)   0-1

أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1)   1-0 (بعد الوقت الإضافي)

شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1)  جارية حاليا

 

مباريات لعبت / الخميس 2  يناير:

جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) 3-1 (بعد الوقت الإضافي)

شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) 0-2

اتحاد عنابة (ر.2) - شباب قرية موسى (هواة) 2-0

مولودية وهران (ر.1) - أمل غريس (ما بين الجهات) 3-1

 

السبت 4 يناير:

أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 2-0

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة)  2 -1

أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1)  0-1

أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1) 1-5

أهلي برج بوعريريج (ر.1) - جمعية الخروب (ر. 2)      1-0

 

مباريات متبقية / الخميس 23 يناير:

وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1)  (00ر14)

 

الاربعاء 29 يناير:

نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات)  (00ر14)

 

الثلاثاء 4 فبراير:

شباب أدرار (ما بين الجهات) - جمعية عين مليلة (ر.1)       (00ر14)

جمعية وهران (ر.2) ضد المتأهل من اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة) (00ر14).

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم/ كأس الجزائر(الدور السادس عشر): النتائج الجزئية لمباريات يوم الأحد
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 18:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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