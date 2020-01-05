كرة القدم/ كأس الجزائر(الدور السادس عشر): النتائج الجزئية لمباريات يوم الأحد

نادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (رابطة 1) 0-1
أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1) 1-0 (بعد الوقت الإضافي)
شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1) جارية حاليا
مباريات لعبت / الخميس 2 يناير:
جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) 3-1 (بعد الوقت الإضافي)
شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) 0-2
اتحاد عنابة (ر.2) - شباب قرية موسى (هواة) 2-0
مولودية وهران (ر.1) - أمل غريس (ما بين الجهات) 3-1
السبت 4 يناير:
أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 2-0
ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة) 2 -1
أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1) 0-1
أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1) 1-5
أهلي برج بوعريريج (ر.1) - جمعية الخروب (ر. 2) 1-0
مباريات متبقية / الخميس 23 يناير:
وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1) (00ر14)
الاربعاء 29 يناير:
نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات) (00ر14)
الثلاثاء 4 فبراير:
شباب أدرار (ما بين الجهات) - جمعية عين مليلة (ر.1) (00ر14)
جمعية وهران (ر.2) ضد المتأهل من اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة) (00ر14).