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كرة القدم/ كأس الجزائر (الدور ال32): جمعية عين مليلة تقصي شبيبة القبائل (1-0)

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 18:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر- عرفت المقابلة المتأخرة من الدور الثاني و الثلاثين لكأس الجزائر في كرة القدم اقصاء شبيبة القبائل من طرف جمعية عين مليلة بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي, جمعت بينهما عشية يوم الأحد بعين مليلة.

و جاء الهدف الوحيد للمباراة عن طريق محمد طيايبة في الدقيقة ال94 من ضربة جزاء.

وستواجه جمعية عين مليلة في الدور المقبل يوم 4 فبراير, فريق شباب أدرار المنتمي لقسم ما بين الجهات (جنوب غرب) على ميدان هذا الأخير.

وتجري حاليا مباراة متأخرة ثانية تجمع بملعب عمر حمادي (بولوغين/الجزائر) بين اتحاد الجزائر و اتحاد خنشلة (قسم الهواة), حيث سيواجه المتأهل منهما في وهران الجمعية المحلية المنتمية للرابطة الثانية.

و قد تأجلت هاتان المباراتان بسبب مشاركة الشبيبة و الاتحاد في مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

 

النتائج :

جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)    1-0 (بعد الوقت الإضافي)

اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة)    جارية حاليا.

آخر تعديل على الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 18:15
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كرة القدم/ كأس الجزائر (الدور ال32): جمعية عين مليلة تقصي شبيبة القبائل (1-0)
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 18:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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