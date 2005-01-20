كرة القدم/ كأس الجزائر (الدور ال32): جمعية عين مليلة تقصي شبيبة القبائل (1-0)

و جاء الهدف الوحيد للمباراة عن طريق محمد طيايبة في الدقيقة ال94 من ضربة جزاء.
وستواجه جمعية عين مليلة في الدور المقبل يوم 4 فبراير, فريق شباب أدرار المنتمي لقسم ما بين الجهات (جنوب غرب) على ميدان هذا الأخير.
وتجري حاليا مباراة متأخرة ثانية تجمع بملعب عمر حمادي (بولوغين/الجزائر) بين اتحاد الجزائر و اتحاد خنشلة (قسم الهواة), حيث سيواجه المتأهل منهما في وهران الجمعية المحلية المنتمية للرابطة الثانية.
و قد تأجلت هاتان المباراتان بسبب مشاركة الشبيبة و الاتحاد في مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.
النتائج :
جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1) 1-0 (بعد الوقت الإضافي)
اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة) جارية حاليا.