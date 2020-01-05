كرة القدم/الرابطة الأولى: وفاق سطيف يستفيق والكوكي يحدث "الديكليك"

الج زائر- بعد بداية موسم فاشلة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, تمكن وفاق سطيف بقيادة المدرب التونسي, نبيل الكوكي, من الاستفاقة و احداث ''الديكليك'' لدى التشكيلة التي ضمنت تأشيرة الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر, عقب الفوز المسجل أمام أمل شلغوم العيد (قسم الهواة) بواقع 1-5.

ويبدو أن المدرب التونسي الذي خلف خير الدين ماضوي على رأس العارضة الفنية للوفاق, قد وجد ''الوصفة السحرية'' التي أعادت الروح لتشكيلة كانت تائهة من كل الجوانب, حيث تمكن من تحقيق خمسة انتصارات و تعادل مع الانهزام في مباراتين منذ قدومه. وحقق "النسر الاسود'' فوزين خلال آخر مباراتين خاضهما داخل الديار ضمن البطولة المحلية, أمام جمعية عين مليلة (4-0) وشبيبة الساورة (2-0).

ومعلوم أن الوفاق تنقصه مباراة أمام مولودية الجزائر, مقررة يوم الخميس القادم بملعب "عمر حمادي" (سا 00ر17) بالجزائر العاصمة.

ورغم أن بعض المعطيات توحي بأن الوفاق قد خرج من مرحلة جد معقدة, إلا أن ترتيبه في البطولة المحلية يؤكد أن المأمورية تبقى صعبة حيث يحتل المرتبة ال11 برصيد 17 نقطة.

غير أن فرصة اقتراب نادي الشرق الجزائري من المراتب الأولى في البطولة المحلية تبقى كبيرة بعد استفاقة العديد من اللاعبين على غرار الهداف حسام الدين غشة (5 أهداف في الدوري).

من ناحية الاحصائيات, تمكن الوفاق السطايفي من تحقيق الاستفاقة كذلك حيث سجل 20 هدفا في 14 مباراة, الأمر الذي يضعه في المرتبة الثانية في ترتيب أحسن هجوم خلف مولودية الجزائر (24 هدفا). نفس الأمر بالنسبة لخط الدفاع الذي استقبل 3 أهداف في 4 مقابلات في كل المنافسات.

كل هذه المعطيات جعلت رئيس النادي, فهد حلفاية, يفكر في أهمية تجديد عقود بعض الركائز على غرار الهداف غشة والنجم الصاعد, إسحاق بوصوف.

من ناحية الاستقدامات, تمكنت إدارة الوفاق من ضمان خدمات مدافع اتحاد الجزائر السابق, محمد بن يحيى, في انتظار قدوم أسماء أخرى معول عليها من أجل بناء تركيبة قادرة على التنافس على المراتب الأولى.