Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم/الرابطة الأولى: وفاق سطيف يستفيق والكوكي يحدث "الديكليك"

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 17:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
كرة القدم/الرابطة الأولى: وفاق سطيف يستفيق والكوكي يحدث &quot;الديكليك&quot;

الجزائر- بعد بداية موسم فاشلة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, تمكن وفاق سطيف بقيادة المدرب التونسي, نبيل الكوكي, من الاستفاقة و احداث ''الديكليك'' لدى التشكيلة التي ضمنت تأشيرة الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر, عقب الفوز المسجل أمام أمل شلغوم العيد (قسم الهواة) بواقع 1-5.

ويبدو أن المدرب التونسي الذي خلف خير الدين ماضوي على رأس العارضة الفنية للوفاق, قد وجد ''الوصفة السحرية'' التي أعادت الروح لتشكيلة كانت تائهة من كل الجوانب, حيث تمكن من تحقيق خمسة انتصارات و تعادل مع الانهزام في مباراتين منذ قدومه. وحقق "النسر الاسود'' فوزين خلال آخر مباراتين خاضهما داخل الديار ضمن البطولة المحلية, أمام جمعية عين مليلة (4-0) وشبيبة الساورة (2-0).

ومعلوم أن الوفاق تنقصه مباراة أمام مولودية الجزائر, مقررة يوم الخميس القادم بملعب "عمر حمادي" (سا 00ر17) بالجزائر العاصمة.

ورغم أن بعض المعطيات توحي بأن الوفاق قد خرج من مرحلة جد معقدة, إلا أن ترتيبه في البطولة المحلية يؤكد أن المأمورية تبقى صعبة حيث يحتل المرتبة ال11 برصيد 17 نقطة.

غير أن فرصة اقتراب نادي الشرق الجزائري من المراتب الأولى في البطولة المحلية تبقى كبيرة بعد استفاقة العديد من اللاعبين على غرار الهداف حسام الدين غشة (5 أهداف في الدوري).

من ناحية الاحصائيات, تمكن الوفاق السطايفي من تحقيق الاستفاقة كذلك حيث سجل 20 هدفا في 14 مباراة, الأمر الذي يضعه في المرتبة الثانية في ترتيب أحسن هجوم خلف مولودية الجزائر (24 هدفا). نفس الأمر بالنسبة لخط الدفاع الذي استقبل 3 أهداف في 4 مقابلات في كل المنافسات.

كل هذه المعطيات جعلت رئيس النادي, فهد حلفاية, يفكر في أهمية تجديد عقود بعض الركائز على غرار الهداف غشة والنجم الصاعد, إسحاق بوصوف.

من ناحية الاستقدامات, تمكنت إدارة الوفاق من ضمان خدمات مدافع اتحاد الجزائر السابق, محمد بن يحيى, في انتظار قدوم أسماء أخرى معول عليها من أجل بناء تركيبة قادرة على التنافس على المراتب الأولى.

آخر تعديل على الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 18:14
كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم/الرابطة الأولى: وفاق سطيف يستفيق والكوكي يحدث "الديكليك"
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 17:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.05

سبر آراء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية: الجزائريان محرز وبونجاح والمنتخب الوطني ضمن…

20.01.05

ألعاب القوى/ المهرجان الوطني للعدو الريفي: تغيير في أجندة 2019-2020

20.01.05

تنس: بطولة شمال افريقيا لأقل من 14 و 16 سنة من 10 الى 18 يناير بالجزائر العاصمة

20.01.05

استلام السيد مصيطفى لمهامه وزيرا منتدبا مكلفا بالإحصائيات والاستشراف

20.01.05

توقيف 82 شخصا وحجز كميات من الاقراص المهلوسة والكيف المعالج بالعاصمة وغليزان

20.01.05

معسكر: تسليم أزيد من 1000 سكن من صيغة البيع بالإيجار خلال السداسي الجاري

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.02

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.30

اللواء شنقريحة يترأس اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي

19.12.31

شخصيات/وفاة: رحلوا عام 2019

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق