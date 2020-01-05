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مصارعة / بطولة الجزائر (أواسط): تألق مصارعي ولاية الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 17:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
مصارعة / بطولة الجزائر (أواسط): تألق مصارعي ولاية الجزائر

الجزائر - تألق مصارعو ولاية الجزائر في منافسات بطولة الجزائر (اواسط) التي جرت يومي الجمعة والسبت بالقاعة البيضوية للمركب الأولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر العاصمة).

وصعد جل مصارعي رابطة ولاية الجزائر منصة التتويج, عقب فوزهم في مختلف نهائيات هذا الموعد الذي عرف مشاركة 220 رياضي (ذكور و اناث) يمثلون 14 رابطة ولائية.

و احرز ممثلو ولاية الجزائر ما مجموعه 165 نقطة في المصارعة الحرة, امام رابطة ولاية عنابة (127 نقطة) ثم وهران (126 نقطة). كما نالت اندية ولاية الجزائر المرتبة الاولى ب180 نقطة في المصارعة الاغريقية الرومانية, متبوعة برابطة ولاية عنابة (147 نقطة) وبرج بوعريريج (120 نقطة).

من جهتها, صنعت رابطة ولاية وهران المفاجأة بعد تتويجها بالمركز الاول -حسب الفرق- في المصارعة النسوية بمجموع 197 نقطة, امام رابطة ولايتي بجاية (120 نقطة) والجزائر (70 نقطة).

وحسب المدرب الوطني للأواسط (مصارعة اغريقية-رومانية), مسعود زغدان فإن "المسابقة سمحت للطاقم الفني بمعاينة المردود  الفني والقدرات البدنية لكل مصارع تحسبا للمواعيد المقبلة, منها البطولة الافريقية المقررة بالجزائر."

و أضاف زغدان: "المنافسات سمحت ايضا باكتشاف رياضيين من فئة الاشبال أكدوا أحقيتهم امام نظرائهم من الاواسط. هي فرصة كذلك امام الطاقم الفني لاختيار رياضيين بمقدورهم التباري في الفئتين", متأسفا بالمقابل عن "غياب العمل على مستوى الاندية."

ومنحت للفائزين خلال حفل الاختتام الذي حضره اعضاء من الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة, جوائز وشهادات تشجيعية.

آخر تعديل على الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 18:15
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مصارعة / بطولة الجزائر (أواسط): تألق مصارعي ولاية الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 17:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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