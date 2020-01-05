Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة المحترفة الأولى/ أهلي برج بوعريريج: نحو التخلي عن خدمات المدرب فرانك

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 17:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرات

برج بوعريريج- سيتم التخلي عن خدمات المدرب الفرنسي لفريق أهلي برج بوعريريج الناشط  في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم  فرانك دوما بالتراضي حسب ما علم يوم الأحد من إدارة النادي البرايجي.

و أوضح ذات المصدر بأن "الإدارة تنوي التخلي عن خدمات المدرب فرانك دوما الذي التحق بالعارضة الفنية للفريق مع بداية الموسم الحالي و وضع حد لعلاقة العمل التي تربطه مع النادي" دون تقديم توضيحات بشأن الأسباب.

و أضاف ذات المصدر بأن "الإدارة ستقوم باستدعاء المدرب خلال الأيام المقبلة لتدارس كيفية فسخ العقد و إيجاد صيغة ترضي الطرفين" مذكرا بأن "المدرب وقع على عقد يربطه بالنادي لموسمين و يدين بأجرة ثلاثة أشهر."

من جهة أخرى قام فريق أهلي برج بوعريريج بانتداب مهاجم فريق نادي أولمبي المدية و هداف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعشرة أهداف توفيق الغماري الذي يعد أول لاعب يدعم التشكيلة خلال المرحلة الشتوية للانتقالات في انتظار التحاق مهاجم شباب قسنطينة بوبكر عثماني في الأيام القليلة المقبلة حسب ما أكده ذات المصدر.

كما أفاد ذات المصدر بأن الفريق قام أيضا بتسريح المهاجم الإيفواري غيسان غسيلان.

آخر تعديل على الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 18:16
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة المحترفة الأولى/ أهلي برج بوعريريج: نحو التخلي عن خدمات المدرب فرانك
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 17:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.05

سبر آراء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية: الجزائريان محرز وبونجاح والمنتخب الوطني ضمن…

20.01.05

ألعاب القوى/ المهرجان الوطني للعدو الريفي: تغيير في أجندة 2019-2020

20.01.05

تنس: بطولة شمال افريقيا لأقل من 14 و 16 سنة من 10 الى 18 يناير بالجزائر العاصمة

20.01.05

استلام السيد مصيطفى لمهامه وزيرا منتدبا مكلفا بالإحصائيات والاستشراف

20.01.05

توقيف 82 شخصا وحجز كميات من الاقراص المهلوسة والكيف المعالج بالعاصمة وغليزان

20.01.05

معسكر: تسليم أزيد من 1000 سكن من صيغة البيع بالإيجار خلال السداسي الجاري

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.02

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

19.12.31

الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بميلة: حضور 58 فنانا

19.12.31

شخصيات/وفاة: رحلوا عام 2019

20.01.01

تتويج الدكتور الناقد "محمد الصالح باوية" بوسام أحسن كاتب في جائزة السنام الذهبي