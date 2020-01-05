جيدو/البطولة الجهوية لوهران: سيطرة شبه مطلقة لرياضيي نادي ''أولاد الباهية''

و شارك في البطولة التي اقتصر فيها التنافس على منافسات الفردي, مشاركة 127 مصارع و 30 مصارعة يمثلون أغلبية النوادي المنخرطة في الرابطة الوهرانية التي ارتقت إلى مصاف الرابطات الجهوية منذ أكثر من عام واحد.

و أبدى رئيس هذه الرابطة, خالد براهمي, في تصريح إعلامي عقب نهاية التظاهرة سعادته الكبيرة بما وصفه ب''المشاركة الواسعة للمصارعين الناشطين في النوادي المنخرطة في الرابطة الجهوية الوهرانية للجيدو" و لكنه بالمقابل لفت الانتباه إلى مشكل قلة القاعات الذي أرق هيئته قبل انطلاق المسابقة.

و قال في هذا الصدد: "تصوروا أنه قبل 48 ساعة عن المنافسة لم نكن نعلم أين ستقام البطولة بالنظر إلى قلة القاعات على مستوى ولاية وهران".

و بخصوص المستوى الفني للبطولة إعتبره نفس المتحدث "متوسطا و في بعض الأحيان مقبولا" مثمنا في الوقت نفسه مشاركة أبطال دوليين في هذه الطبعة, سيما منهم

المنتمين إلى نادي ''اولاد الباهية" ما سمح بالحضور إلى منازلات ذات مستوى جيد, على حد تعبيره.

و معلوم أن الأربعة الأوائل عن كل وزن عند الرجال يتأهلون إلى البطولة الوطنية التي ستقام في وقت لاحق بالجزائر العاصمة, فيما تتأهل الست مصارعات من المركز الأول إلى السادس عن كل وزن أيضا إلى ذات البطولة عند السيدات.

وفيما يلي قائمة المصارعين المتوجين بالمراكز الأولى.

رجال :

-60 كغ : مسكار ياسين (أمل البرية)

-81 كغ : عرابي يوسف (أولاد الباهية)

-90 كغ : تمري أسامة (أولاد الباهية)

-100 كغ : يحيى رشيد (أولاد الباهية)

+100 كغ : تمار نجيب (أولاد الباهية)

-66 كغ : شراد رشيد (أولاد الباهية)

-73 كغ : مسعود إدريس (أولاد الباهية)

سيدات:

-52 كغ : يحيى ندى (أولاد الباهية)

-57 كغ : ميلوة ميمونة (نادي ميلوة)

-63 كغ : رشايق دنيازاد (أمل البرية)

-70 كغ : إسكرنان ليزة (أولاد الباهية)

+70 كغ : قيروة آية (نادي ميلوة)

-48 كغ : قدور هوارية (أولاد الباهية).