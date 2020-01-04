كأس الجزائر (الدور السادس عشر): شباب بلوزداد يخرج سالما من "فخ" المدية وترجي قالمة يواصل المغامرة

الجزائر - لم تحمل الدفعة الثانية من مباريات الدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت اليوم السبت، بمفاجآت كبيرة حيث تأهلت أغلب الفرق المرشحة و في مقدمتها شباب بلوزداد حامل الكأس الذي خرج سالما من "فخ" أولمبي المدية، بينما تألق "السرب الأسود" ترجي قالمة وتأهل على حساب مولودية باتنة.

وجاء تأهل الشباب بقيادة الثنائي عمروش و بختي بهدف للاعب بوشار (د 73) الذي حول برأسية، ركنية أمير سعيود في مرمى رائد الرابطة الثانية اولمبي المدية الذي توقف مشواره في هذا الدور بعد أن كان يمني نفسه الذهاب بعيدا في هذه المنافسة.

وجاءت المفاجأة الوحيدة في مباريات اليوم السبت من ملعب قالمة حيث تمكن ممثل قسم ما بين الجهات (مجموعة الشرق)، الترجي، من اقصاء منافس يفوقه بدرجة، وهو مولودية باتنة المنتمية لقسم الهواة.

ورغم تقدم أبناء الأوراس بهدف سُجل في الدقيقة (27) إلا أن المحليين نجحوا أولا، في تعديل النتيجة (45+2) قبل أن يعطوا الضربة القاضية في الدقيقة (67) أمام فرحة عارمة للأنصار.

ولم يجد وفاق سطيف صاحب 8 كؤوس، أي صعوبة في تخطي عقبة مضيفه أمل شلغوم العيد (قسم الهواة) حيث فاز عليه بخماسية كاملة (5-1) ، بينما أنقذ الأمل المحلي الشرف في الوقت بدل الضائع.

في المقابل، اكتفى أهلي برج بوعريريج بالأهم، بفوزه على جمعية الخروب (الرابطة الثانية) بأقل الفوارق (1-0) بهدف مبكر جاء في الشوط الأول (د 15).

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أما المتأهل الخامس و الأخير لمباريات اليوم السبت، فهو أمل بوسعادة الذي استغل عاملي الميدان و الجمهور لإقصاء شباب الزاوية (قسم ما بين الجهات) بثنائية نظيفة، و بهدف في كل شوط (37 و 83).

وستتواصل باقي مباريات الدور السادس عشر يوم غد الأحد بلقاء في القمة يجمع ممثلي الرابطة الأولى، شباب قسنطينة بشبيبة الساورة في لقاء سيستقطب جمهورا غفيرا على مدرجات ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، و الذي سيشهد خروجا حتميا لممثل من الرابطة الأولى.

وستلعب المباريات المتأخرة للدور الثاني و الثلاثين للمنافسة الشعبية يوم غد الأحد و التي تخص الأندية المشاركة في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، و يتعلق الأمر بجمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1) من جهة و اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة) من جهة أخرى.