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المنتخب الوطني للتجديف في تربص مغلق بالقاعدة المائية بني هارون بميلة

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 14:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
المنتخب الوطني للتجديف في تربص مغلق بالقاعدة المائية بني هارون بميلة

ميلة - دخل المنتخب الوطني للتجديف في تربص مغلق بالقاعدة المائية بني هارون بمنطقة عنوش علي ببلدية القرارم قوقة بولاية ميلة يدوم إلى غاية 17 يناير الجاري .

وصرح مدير التربص بلال محرز لوأج بالمناسبة بأن النخبة الوطنية للتجديف حاضرة ب6 رياضيين ( 3 ذكور و3 إناث) إلى جانب مدربين اثنين (2) يوجدون حاليا بمكان التربص لإجراء التدريبات والتحضيرات المبرمجة بالقاعدة المائية ومسطح سد بني هارون لمدة 15 يوما.

وسيجري الرياضيون من بينهم سيد علي بودينة وكمال آيت داود المتأهلين للألعاب الأولمبية بطوكيو (اليابان) 2020 تدريبات متنوعة تشمل التحضير البدني داخل القاعة بالإضافة إلى التجديف بجهاز الأرجومتر وكذا التجديف داخل مسطح سد بني هارون وذلك على مسافات تتراوح ما بين 18 و20 كيلومترا إلى جانب العدو في الجبال المجاورة للقاعدة المائية التي تقع على ضفاف أكبر سد بالجزائر.

ويندرج هذا التربص الذي "يعد الثاني من نوعه" للنخبة الوطنية لرياضة التجديف خلال الموسم الرياضي الجاري في إطار التحضيرات للمنافسات الرياضية في تخصص التجديف والكنوي كاياك ومنها البطولة الوطنية بين النوادي للتجديف بجهاز الأرجومتر التي ستحتضنها ولاية عنابة قريبا وفق ما ذكره نفس المتحدث.

ويتعلق الأمر كذلك بالتحضير للبطولتين العربية والأفريقية للتجديف المزمعتين بالجزائر في سبتمبر المقبل حسب مال ذكره نفس المصدر الي أشار إلى أن العمل جار حاليا لتحديد مكان احتضان المنافستين والذي من المرتقب أن يكون بولايتي تيبازة أو ميلة.

وذكر  محرز بأن ولاية ميلة تتوفر على كل الظروف المناسبة لاحتضان منافسة عربية أو قارية في رياضة التجديف والتي من المرتقب أن يشارك فيها قرابة 30 دولة مؤكدا أن الاتحادية الجزائرية للتجديف والكانوي كاياك على استعداد لتنظيمها بميلة إذا كان هناك تكفل ودعم من سلطات الولاية وقطاع الشباب والرياضية خصوصا من حيث الإيواء والإطعام والنقل.

كلـمات مفتـاحيــة :
المنتخب الوطني للتجديف في تربص مغلق بالقاعدة المائية بني هارون بميلة
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 14:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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