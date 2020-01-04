سيد علي خالدي يتسلم مهامه على رأس وزارة شباب ورياضة

الجزائر - تسلّم وزير الشباب والرياضة الجديد،سيد علي خالدي، يوم السبت بمقر الوزارة ( الجزائر العاصمة) ، مهامه الجديدة، خلفا لرؤوف سليم برناوي، خلال حفل تسليم المهام ، بحضور إطارات القطاع .

وصرح السيد خالدي في كلمة مقتضبة بحضور كاتب الدولة الجديد المكلف برياضة النخبة، نورالدين مرسلي قائلا: " اشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها في شخصي على رأس قطاع استراتيجي، يشكل اولوية برنامجه، من خلال بعث مسار لترقية قطاع الشباب والرياضة. سأسهر على مواصلة الجهود المبذولة من طرف خليفتي الذي تقلد المنصب في اوضاع صعبة عاشتها الجزائر".

وبعد ان شكر الوزير السابق على العمل المنجز خلال ثمانية اشهر، على راس هذا القطاع، عبر الوزير الجديد عن إرادته في إبعاد "المال الفاسد عن الرياضة وقناعته على السير في نفس النهج في اطار ضمان الاستقرار، والتنسيق مع كل الفاعلين المعنيين في الجمهورية الديمقراطية التي تحترم القوانين واخلاقيات الرياضة".

من جهته، ذكّر رؤوف سليم برناوي، بالإنجازات التي حققها في المدة التي كان قضاها على راس القطاع ، سيما مختلف النتائج الايجابية التي حققتها العديد من الاختصاصات الرياضية بحصدها لأكثر من 1120 ميدالية، منها 333 ذهبية، بفضل مجهودات الرياضيين ونشاط اطارات وزارة الشباب والرياضة على جميع المستويات.

وعرف هذا الحفل، تسلّم ايضا البطل الاولمبي لسباق 1500م ، نورالدين مرسلي مهامه ككاتب الدولة مكلف برياضة النخبة .

وقال مرسلي بهذه المناسبة: " لقد تقلدت مسؤولية جسيمة، سيما في هذه الفترة الحسّاسة التي تمر بهلا البلاد، واضحى من الضروري تظافر الجهود والتعاون لصالح الجزائر من اجل الاستجابة لتطلعات الرياضيين الذين يستعدون للمشاركة في الالعاب الاولمبية بطوكيو- 2020 والعاب البحر المتوسط -2021 بوهران".