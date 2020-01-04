مولودية الجزائر - الرجاء البيضاوي : داربي مغاربي واعد

الجزائر - تستضيف مولودية الجزائر، آخر ممثل جزائري لا زال في غمار منافسة الكأس العربية لكرة القدم، يوم السبت الرجاء البيضاوي بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة (00ر20 سا) في ذهاب الدور ربع النهائي، بنية تحقيق فارق مريح قبل اللقاء الثاني و الحاسم المبرمج يوم 9 فبراير بالمغرب.

فبعد تخطيه عقبة كل من ظفار العماني و القوة الجوية العراقي، سيكون "العميد" هذه المرة أمام اختبار حقيقي بتحديه أحد عمالقة كرة القدم القارية.

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ويقول صانع ألعاب المولودية، عبد المؤمن جابو ما يلي: "يعتبر لقاء الرجاء معقدا كونه فريق ذات مستوى عال. نحن اللاعبون واعون بالمهمة التي تنتظرنا يوم السبت. سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز و إرضاء جمهورنا الغالي".

أما المدرب محمد مخازني، الذي خلف بصورة مؤقتة الفرنسي برنار كازوني المقال، فيتمنى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية خاصة و أنه لم يتذوق بعد طعم الهزيمة منذ توليه مهمة قيادة "العميد" بتسجيله لفوزين و تعادل.

بخصوص التعداد، سيستغني النادي العاصمي عن خدمات لاعب الوسط ميلود ربيعي المصاب على مستوى الركبة، فيما يوجد الجناح الأيمن عبد النور بلخير في فترة نقاهة.

أما الرجاء البيضاوي، فقد تنقل إلى الجزائر منقوصا من عدة عناصر أساسية حيث سيستغني المدرب جمال سلامي عن خدمات كل من المهاجم حميد أحداد و الظهير الأيسر الكاميروني فابريس نقاه و المهاجم أيوب ناناح الذين يعانون من إصابة.

كما قد يكون الرجاء البيضاوي منقوصا أيضا من نائب القائد بدر بنون، العائد بعد غياب طويل بعد عملية اعادة التأهيل الوظيفي و الذي رافق الوفد المغربي إلى الجزائر، دون ان تتأكد مشاركته في المباراة من عدمها.

و كان الاتحاد العربي لكرة القدم قد عين طاقم تحكيم إماراتي لإدارة هذا اللقاء المغاربي و يتعلق الأمر بالحكم الرئيسي عادل النقبي بمساعدة مواطنيه أحمد السيد الرشادي و علي رشيد محمد النعيمي، فيما عين المصري محمد معروف حكما رابعا. وستعرف هذه المباراة استعمال تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تحت اشراف المصري جهاد جريشة.

و ستجرى مباراة الإياب يوم 9 فبراير بمركب "محمد الخامس" بالدار البيضاء (سا 00ر20).

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و سيحصل المتوج بالكأس العربية على منحة مغرية قدرها 6 ملايين دولار، حيث سيخلف في سجل المنافسة النجم الساحلي التونسي الذي أقصي في الدور السادس عشر على يد الشباب الأردني.

وكان الممثلان الجزائريان الآخران في المنافسة العربية، شباب قسنطينة و شبيبة الساورة، قد أقصيا في الدور السادس عشر أمام على التوالي المحرق البحريني و الشباب السعودي.