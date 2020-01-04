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نقاش:"لا يهم من يسجل، المهم هو التأهل"

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 08:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
نقاش:&quot;لا يهم من يسجل، المهم هو التأهل&quot;

الجزائر - أكد مهاجم مولودية الجزائر هشام نقاش على "أن التأهل للدور نصف النهائي للكأس العربية للأندية البطلة في كرة القدم، يبقى الهدف الأساسي للنادي"، معتبرا بأن المسجل قد يكون مهاجما أو لاعب وسط أو حتى مدافعا.

وأوضح نقاس خلال ندوة صحفية نشطها عشية اليوم الجمعة، بملعب 5 جويلية (الجزائر) قائلا:"صحيح ان مهمة تسجيل الأهداف تكون دائما على عاتق المهاجمين،

ولكن ليست بالضرورة، لأن كرة القدم، رياضة جماعية و الذي يهم هو الإنجاز الذي نحققه كمجموعة. المهم هو التأهل مهما كانت هوية المسجل، مهاجم أو لاعب وسط أو حتى مدافع".

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و أكد رأس حربة المولودية بأن فريقه "استوعب الدرس" من الإقٌصاء الأخير في المنافسة العربية أمام المريخ السوداني مضيفا بأن هذه الوضعية قد تساعدهم على حسن التفاوض في المواجهتين أمام الرجاء المغربي".

و على غرار مدربه محمد مخازني، اشار نقاش بأن "التأهل للمربع الذهبي سيكون سابقة تاريخية للعميد، حيث لم يسبق له أن تخطى الدور ربع النهائي، وهو ما سيشكل، حسبه، "حافزا إضافيا" لتخطي عقبة الرجاء ".

آخر تعديل على السبت, 04 كانون2/يناير 2020 08:48
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نقاش:"لا يهم من يسجل، المهم هو التأهل"
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 08:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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