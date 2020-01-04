مخازني: "نطمح في بلوغ المربع الذهبي لأول مرة"

الجزائر - تطمح مولودية الجزائر التي لم يسبق لها أن تأهلت للمربع الأخير للكأس العربية للأندية البطلة في كرة القدم، تغيير مجرى الأمور خلال نسخة "2019-2020"، و اجتياز جارها الرجاء البيضاوي المغربي، في لقاء يوم غد السبت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في الدور ربع النهائي للمنافسة.

وأوضح مدرب المولودية، محمد مخازني خلال ندوة صحفية نشطها عشية اليوم الجمعة، بملعب 5 جويلية (الجزائر) قائلا:" لو ننجح في اجتياز هذا الدور، ستكون سابقة تاريخية للنادي، كونه لم يسبق له أن بلغ الدور نصف النهائي" مضيفا "بأن الفرصة سانحة لتغيير مجرى الأمور هذا السبت، حيث لا ينبغي إهدارها".

و أكد مدرب النادي اصحاب اللونين "الأخضر و الأحمر" بأنه حضر جيدا هذا اللقاء وفي ظروف مقبولة، من خلال استرجاعه المدافع أيوب عزي، الذي، حسبه، مطالب بتقديم إضافة لا بأس بها للخط الدفاعي بخبرته و صرامته" في المقابل، سيكون المهاجم عبد النور بلخير و الوسط الهجومي وليد درارجة غائبين عن هذا اللقاء، لعدم جاهزيتهما.

و اوضح تقني المولودية ما يلي: "صحيح أن درارجة استأنف التدريبات منذ أسبوع، لكننا لم نرد المجازفة به خاصة في مثل هذا الداربي الساخن".

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و في رده حول ما إذا كانت المولودية سترمي بكل ثقلها في مباراة الذهاب سعيا منها لضمان تأهلها مسبقا قال مخازني:"سيُلعب التأهل في مباراتين و ليس في مباراة يوم السبت، مضيفا بأن فريقيه قد "يضطر إلى افتكاك تأشيرة التأهل للمربع الذهبي في لقاء الاياب بدار البيضاء".

و بخصوص الطريقة التي سيعتمدها امام المنافس المغربي اشار مدرب المولودية: "ضبطت استراتيجية للمواجهة بعد أن درست جيدا طريقة لعب الرجاء البيضاوي"

و ختم قائلا: "لقد أُرغم فريقي على خوض شوطين إضافيين في كأس الجزائر، و كان تخوفي الكبير بعد 120 دقيقة، أن نخسر لاعبين بداعي الإصابة. لكن الحمد الله، سارت الأمور على أحسن ما يرام، كما كسبنا لاعبا جديدا و يتعلق الأمر بالشاب أيمن رحماني الذي حصل على إجازته العربية و الذي سيدعم الفريق في بقية مشوار المنافسة".

و في رده على سؤال ما إذا كانت المولودية مرشحة للتأهل، أجاب بأن الحظوظ متساوية بنسبة 50-50" مؤكدا بأن التأهل سيلعب في مباراتين".