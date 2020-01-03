كرة القدم / كأس العرب للأندية البطلة - ذهاب ربع النهائي: برنامج المقابلات

-- الذهاب --
الاثنين 23 ديسمبر:
الشباب السعودي - الشرطة العراقي 6 - 0
السبت 28 ديسمبر :
الاتحاد السكندري (مصر) - الاسماعيلي (مصر) 0 - 1
السبت 4 يناير :
مولودية الجزائر - الرجاء البيضاوي (المغرب) 00ر20 سا
الاربعاء 15 يناير :
الاتحاد السعودي - أولمبيك آسفي (المغرب) 15ر18 سا
-- العودة --
الاثنين 20 يناير :
الشرطة العراقي - الشباب السعودي (التوقيت يحدد في وقت لاحق)
الجمعة 24 يناير :
الاسماعيلي (مصر) - الاتحاد السكندري (مصر) 00ر16 سا
الأحد 9 فبراير :
الرجاء البيضاوي المغربي - مولودية الجزائر 00ر20 سا
السبت 15 فبراير:
أولمبيك آسفي المغربي - الاتحاد السعودي 00ر19 سا.