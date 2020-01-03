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كرة القدم / كأس العرب للأندية البطلة - ذهاب ربع النهائي: برنامج المقابلات

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 17:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات

 

الجزائر- برنامج مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من الكأس العربية للأندية البطلة لكرة القدم :

 

            -- الذهاب --

 

      الاثنين 23 ديسمبر:

الشباب السعودي - الشرطة العراقي              6 - 0

 

      السبت 28 ديسمبر :

الاتحاد السكندري (مصر) - الاسماعيلي (مصر) 0 - 1

 

      السبت 4 يناير :

مولودية الجزائر - الرجاء البيضاوي (المغرب) 00ر20 سا

 

      الاربعاء 15 يناير :

الاتحاد السعودي - أولمبيك آسفي (المغرب) 15ر18 سا

 

            -- العودة --

 

      الاثنين 20 يناير :

الشرطة العراقي - الشباب السعودي (التوقيت يحدد في وقت لاحق)

 

      الجمعة 24 يناير :

الاسماعيلي (مصر) - الاتحاد السكندري (مصر)  00ر16 سا

 

      الأحد 9 فبراير :

الرجاء البيضاوي المغربي - مولودية الجزائر        00ر20 سا

 

      السبت 15 فبراير:

أولمبيك آسفي المغربي - الاتحاد السعودي 00ر19 سا.

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كرة القدم / كأس العرب للأندية البطلة - ذهاب ربع النهائي: برنامج المقابلات
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 17:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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