Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو (أكابر): نحو 250 مشاركا يخوض غمار المنافسة بالوادي

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 17:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرات

الوادي- يشارك 249 رياضيا في البطولة الوطنية لرياضة الفوفينام فيات فوداو صنف (أكابر) التي انطلقت منافساتها يوم الجمعة بالقاعة المتعددة الرياضات الشهيد دركي علية بمدينة الوادي.

ويمثل هؤلاء المشاركين من المحترفين والهواة من فئتي الإناث (49 رياضية) والذكور(200 ) 61 ناديا رياضيا سيتنافسون على مدار يومين كاملين (3 و4 يناير) على التتويج بالمراتب الثلاثة الأولى ، كما أوضح لوأج رئيس الإتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو محمد جواج .

وأضاف "أن هذه البطولة في طبعتها أل 18 تشهد مشاركة 16 ولاية وهو تحسن ملحوظ في عدد الولايات المشاركة لأنها بدأت تأخذ صيتا محسوسا في الوسط الشباني بعديد مناطق الوطن بعد أن أخذت الإتحادية على عاتقها برنامجا للتوعية والتحسيس بأهمية هذه الرياضة في المجتمع" .

وأشار جواج أن تنظيم هذه البطولة الوطنية في إحدى ولايات الجنوب الكبير يهدف أساسا إلى الترويج لهذه الرياضة القتالية النبيلة ، وهو يندرج -كما أضاف- في إطار البرنامج المسطر لتقريب هذه الرياضة من الفرد والتعريف بها عن قرب عن طريق منافسات بالفضاءات الرياضية.

وتم توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من تقنيين وطواقم التحكيم لضمان السير الحسن لهذا الحدث الرياضي ، كما أشير إليه.

تجدر الإشارة أن رياضة الفوفينام فيات فوداو هي رياضة قتالية ظهرت في الفيتنام سنة 1938 ودخلت الجزائر سنة 2001 عن طريق محمد جواج الرئيس الحالي للاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو (أكابر): نحو 250 مشاركا يخوض غمار المنافسة بالوادي
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 17:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.03

البطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو (أكابر): نحو 250 مشاركا يخوض غمار المنافسة بالوادي

20.01.03

بن قرينة يدعو إلى "فتح حوار شامل وحقيقي" في إطار التعديل الدستوري المنشود

20.01.03

تواتي يدعو الى توحيد الجهود الوطنية من اجل حماية استقرار وأمن البلاد

20.01.03

كرة قدم - شبيبة القبائل في 2019: من معركة البقاء إلى رابطة الأبطال

20.01.03

جريمة قتل طفل: تقديم 5 متورطين أمام نيابة محكمة تيبازة منهم إثنين رئيسيين

20.01.03

توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية بكل من بومرداس و ورقلة (وزارة الدفاع)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

20.01.02

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

19.12.31

إطلاق خدمة التحويل من حساب بريدي إلى آخر بواسطة استعمال الصك البريدي

19.12.30

اللواء شنقريحة يترأس اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية