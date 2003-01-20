البطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو (أكابر): نحو 250 مشاركا يخوض غمار المنافسة بالوادي

ويمثل هؤلاء المشاركين من المحترفين والهواة من فئتي الإناث (49 رياضية) والذكور(200 ) 61 ناديا رياضيا سيتنافسون على مدار يومين كاملين (3 و4 يناير) على التتويج بالمراتب الثلاثة الأولى ، كما أوضح لوأج رئيس الإتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو محمد جواج .
وأضاف "أن هذه البطولة في طبعتها أل 18 تشهد مشاركة 16 ولاية وهو تحسن ملحوظ في عدد الولايات المشاركة لأنها بدأت تأخذ صيتا محسوسا في الوسط الشباني بعديد مناطق الوطن بعد أن أخذت الإتحادية على عاتقها برنامجا للتوعية والتحسيس بأهمية هذه الرياضة في المجتمع" .
وأشار جواج أن تنظيم هذه البطولة الوطنية في إحدى ولايات الجنوب الكبير يهدف أساسا إلى الترويج لهذه الرياضة القتالية النبيلة ، وهو يندرج -كما أضاف- في إطار البرنامج المسطر لتقريب هذه الرياضة من الفرد والتعريف بها عن قرب عن طريق منافسات بالفضاءات الرياضية.
وتم توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من تقنيين وطواقم التحكيم لضمان السير الحسن لهذا الحدث الرياضي ، كما أشير إليه.
تجدر الإشارة أن رياضة الفوفينام فيات فوداو هي رياضة قتالية ظهرت في الفيتنام سنة 1938 ودخلت الجزائر سنة 2001 عن طريق محمد جواج الرئيس الحالي للاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة.