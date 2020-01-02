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كأس الجزائر (الدور السادس عشر): النتائج الجزئية لمباريات اليوم الخميس

  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 19:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
كأس الجزائر (الدور السادس عشر): النتائج الجزئية لمباريات اليوم الخميس

الجزائر - النتائج الجزئية لمباريات الدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم التي انطلقت اليوم الخميس 2 يناير و تتواصل إلى غاية الثلاثاء 4 فبراير :

 جمعية الشلف (رابطة 1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات)    3-1 (بعد الوقت الإضافي)    

شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (رابطة.1)  0-2

اتحاد عنابة (رابطة 2) - شباب قرية موسى (هواة)                  2-0  

مولودية وهران (رابطة.1) - أمل غريس (ما بين الجهات)           3-1 

 

       السبت 4 يناير:

أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)   (00ر14)

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة)    (00ر14)

أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1)                    (00ر14)

أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1)                  (00ر14)

أهلي برج بوعريريج (ر.1) - جمعية الخروب (ر. 2)  (00ر17)

 

       الأحد 5 يناير:

نادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (ر.1)                (00ر14)

أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1)                 (00ر14)

شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1)                  (00ر16)

 

       الخميس 23 يناير:

وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1)                 (00ر14)

 

       الاربعاء 29 يناير:      

نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات) (00ر14)

 

       الثلاثاء 4 فبراير:

شباب أدرار (ما بين الجهات) ضد المتأهل من جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)      

جمعية وهران (ر.2) ضد المتأهل من اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة).

 

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الجزائر (الدور السادس عشر): النتائج الجزئية لمباريات اليوم الخميس
  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 19:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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