شباب بلوزداد: تعيين توفيق قريشي مديرا رياضيا جديدا

الجزائر - تم تعيين توفيق قريشي، اليوم الخميس، مديرا رياضيا جديدا لفريق شباب بلوزداد، خلفا لسعيد عليق، حسب ما أعلن عنه متصدر الرابطة الأولى لكرة القدم.

وفضلا عن هذا المنصب، سيتولى المدير الفني الوطني السابق لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، مهام الناطق الرسمي باسم النادي، حسب بيان لشباب بلوزداد، نشره على صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك".

ويأتي هذا القرار، بعد أيام فقط عن تنصيب سعيد عليق في منصب مدير عام للشركة الرياضية للنادي، غير أن بعض الأخبار تتحدث عن رغبة الرئيس السابق لاتحاد الجزائر في الرحيل.

وباتت الأمور غير مريحة داخل البيت البلوزدادي، سيما بمغادرة المدرب عبد القادر عمراني، للالتحاق بتشكيلة الدفاع الحسني الجديدي المغربي، خلفا لبادو الزاكي الذي سبق له وأن درب تشكيلة الشباب في 2017 عندما توج معها بكأس الجزائر.

وفي انتظار تعيين مدرب جديد، يتولى حاليا الاشراف على العارضة الفنية للتشكيلة "البلوزدادية" مؤقتا كل من المدرب المساعد لطفي عمروش والقائد الأسبق للفريق كريم بختي.

وتدور أخبار مفادها أن التقني البلجيكي، بول بوت، الذي سبق له تدريب اتحاد الجزائر، بات قريبا لخلافة عمراني.

ويتصدر شباب بلوزداد، المتأهل إلى الدور ال16 من كأس الجزائر بعد فوزه على ميثالية تيغنيف (2-0)، بطولة الرابطة الأولى المحترفة برصيد 29 نقطة، وبفارق خطوتين عن الملاحق مولودية الجزائر المنقوص من مواجهة أمام وفاق سطيف والمقررة بتاريخ 9 يناير الجاري بملعب عمر حمادي ببولوغين (00ر17).