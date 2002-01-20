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اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي: أزيد من 1.000 عداء بورقلة

  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 15:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

ورقلة - شارك أكثر من 1.000 عداء من أفراد وإطارات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في سباق اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي الذي نظم الخميس بالمركب الرياضي الجهوي العسكري للناحية العسكرية الرابعة.

وجرت هذه التظاهرة التي أشرف على افتتاحها نيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة، نائب قائد ذات الناحية اللواء محمد الطيب براكني، في ظروف تنظيمية محكمة وعلى مسافات متباينة تراوحت ما بين 5 و 10 كلم و ذلك حسب كل فئة عمرية.

وتميزت وقائع افتتاح هذا السباق بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد المجاهد الفريق أحمد قايد صالح.

وتم في ختام هذه المنافسة توزيع ميداليات وشهادات شرفية على الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى عن كل فئة.

 

   أما النتائج الفنية فكانت كما يلي  :

 

فئة من 18 إلى 25 سنة

1- العريف المتعاقد عثمان زيز (الكتيبة 94 للشرطة العسكرية)

2- العريف المتعاقد عبد القادر قرشي (الكتيبة 94 للشرطة العسكرية)

3- العريف المتعاقد بين عيسي قربوسي (الكتيبة 94 للشرطة العسكرية)

 

فئة من 26 إلى 32 سنة

1- العريف المتعاقد لطفي طوافشية (الكتيبة 94 للشرطة العسكرية)

2- الرقيب المتعاقد يزيد غديوي (الكتيبة 94 للشرطة العسكرية)

3- الرقيب المتعاقد عبد الحليم رجيمي (المجموعة الإقليمية للدرك الوطني)

 

فئة من 33 إلى 40  سنة

1- العريف المت

عاقد علي بوشان (الكتيبة 94 للشرطة العسكرية)

2- العريف الاول خالد عثامنية (الكتيبة 94 للشرطة العسكرية)

3- العريف الاول سامي معكوف (الكتيبة 94 للشرطة العسكرية)

 

فئة أكثر من 40 سنة

1- الرائد طارق بلعطار (المديرية الجهوية للاشارة)

2- المساعد الأول حمزة بن دقيش (مكتب الإستطلاع و الحرب الإلكترونية)

3- الرائد رضا زايدي (مكتب الإستطلاع و الحرب الإلكترونية).

 

كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي: أزيد من 1.000 عداء بورقلة
  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 15:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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