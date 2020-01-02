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البطولة الانجليزية/ترتيب الممرّرين الحاسمين: محرز يرتقي للمرتبة الخامسة

  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 13:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات

لندن - أضحى الدولي الجزائري لنادي مانشستر سيتي, رياض محرز, يحتل المرتبة الخامسة في ترتيب الممرّرين  الحاسمين في البطولة الانجليزية, بعد تمريرته الحاسمة مساء أمس الأربعاء أمام إيفرتون (2-1), ضمن فعاليات الجولة ال20.

وساهم محرز بشكل كبير في فوز فريقه بعد تمريرته الحاسمة لزميله البرازيلي غابريال خيسوس (د58), الذي افتتح أيضا باب التسجيل قبلها في الدقيقة ال51.

والتحق الدولي الجزائري في المرتبة الخامسة بكل من: دانييل جيمس (مانشستر يونايتد), السنغالي ساديو ماني (ليفربول), البرتغالي جواو موتينهو (ولفرهامبتون), المكسيكي راوول جيميناز (ولفرهامبتون) والاسباني ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي).

ويحتل الدولي البلجيكي لمانشستر سيتي, كيفين دي براين, المرتبة الأولى برصيد 12 تمريرة, متفوقا على مدافع ليفربول ترينت أليكسندر أرنولد (8 تمريرات).

وكانت إدارة النادي قد اختارت اسم محرز إلى جانب رحيم ستارلينغ وغابريال خيسوس لجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المرتبة الثالثة برصيد 44 نقطة, متأخرا ب11 نقطة عن المتصدر, نادي ليفربول.

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البطولة الانجليزية/ترتيب الممرّرين الحاسمين: محرز يرتقي للمرتبة الخامسة
  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 13:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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