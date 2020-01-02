البطولة الانجليزية/ترتيب الممرّرين الحاسمين: محرز يرتقي للمرتبة الخامسة

وساهم محرز بشكل كبير في فوز فريقه بعد تمريرته الحاسمة لزميله البرازيلي غابريال خيسوس (د58), الذي افتتح أيضا باب التسجيل قبلها في الدقيقة ال51.
والتحق الدولي الجزائري في المرتبة الخامسة بكل من: دانييل جيمس (مانشستر يونايتد), السنغالي ساديو ماني (ليفربول), البرتغالي جواو موتينهو (ولفرهامبتون), المكسيكي راوول جيميناز (ولفرهامبتون) والاسباني ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي).
ويحتل الدولي البلجيكي لمانشستر سيتي, كيفين دي براين, المرتبة الأولى برصيد 12 تمريرة, متفوقا على مدافع ليفربول ترينت أليكسندر أرنولد (8 تمريرات).
وكانت إدارة النادي قد اختارت اسم محرز إلى جانب رحيم ستارلينغ وغابريال خيسوس لجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر.
ويحتل نادي مانشستر سيتي المرتبة الثالثة برصيد 44 نقطة, متأخرا ب11 نقطة عن المتصدر, نادي ليفربول.