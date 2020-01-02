الناحية العسكرية الأولى(البليدة) تحتضن الانطلاقة الرسمية لليوم الوطني للعدو للجيش الوطني الشعبي

و أشرف على إعطاء إشارة انطلاق هذه المنافسة الوطنية العسكرية, العميد قريش عمر, رئيس مصلحة الرياضات العسكرية بدائرة الاستعمال و التحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ، وذلك بعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد الفريق أحمد قايد صالح ،نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
و أكد العميد قريش في كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة على "الحرص الدائم للقيادة العليا للجيش على تدعيم و تشجيع الممارسة الرياضية لكونها الركيزة الأساسية للتحضير القتالي للفرد العسكري" مضيفا أن "الرياضة العسكرية تهدف لمواصلة التحضير البدني و التقييم الدوري لميزات و قدرات المداومة و التحمل لضمان الجاهزية المستمرة و الدائمة للفرد العسكري" .
وقال أن "تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية العسكرية الجماهيرية على مستوى كافة التراب الوطني في بداية كل سنة بمشاركة واسعة من مختلف فئات الأعمار و الرتب, يهدف للحث على ضرورة الاستمرارية في التدريب الرياضي لتطوير الكفاءات البدنية".
و جاءت نتائج هذا السباق الرياضي الذي جرى على مضمار مسافته حوالي 4 كلم في مختلف الفئات العمرية كالتالي:
الفئة من 18 إلى 25 سنة :بن جدو محمد أمين
الفئة من 26 إلى 30 سنة :بن عمارة علي رضا
الفئة من 30 إلى 40 سنة :عبد الهادي أحمد
الفئة من 40 سنة فما فوق: نموشي غاني
و في سياق متصل احتضن المجمع الرياضي لمقر الناحية العسكرية الأولى نفس التظاهرة الرياضية ، حيث أشرف العميد سعد الدين بضياف, رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى على انطلاق هذا السباق.
تجدر الإشارة, إلى أن نفس التظاهرة الرياضية نظمت اليوم بمختلف المدارس و مراكز التدريب و الوحدات الكبرى و مؤسسات الإسناد و الوحدات القتالية التابعة لمختلف النواحي العسكرية عبر كافة التراب الوطني.