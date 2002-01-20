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البطولة الوطنية للتايكواندو(كيوريغي): مشاركة منتظرة لحوالي 400 مصارع بقاعة حرسة حسان

  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 12:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر- يشارك حوالي 400 مصارع (رجال وسيدات) في منافسات البطولة الوطنية للتايكواندو-كيوريغي (أكابر) يومي الجمعة و السبت (2-3 يناير) بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة), حسب ما علم من الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

واوضح الامين العام للاتحادية الجزائرية للتايكواندو سمير معيانة في تصريح ل"واج" , قائلا : " من المنتظر ان يشارك حوالي 400 مصارع ( 270 رجال و 120 سيدات ) في البطولة الوطنية للتايكواندو- كيوريغي (أكابر), نهاية الاسبوع وهي مشاركة قياسية نآمل في ان يتكلل تنظيمها بالنجاح وان تكشف عن وجوه جديدة قادرة  على تدعيم صفوف المنتخب  الوطني."

واضاف معيانة ان المنازلات ستُسيّرُ بطريقة إلكترونية (فيديو) من الجيل الثاني, وفق المقاييس العالمية ومعتمدة من طرف الاتحادية الدولية لهذه الرياضة الاولمبية", مذكرا بالمناسبة كل الرياضيين بضرورة  "حيازة كل واحد على الاجازة الرياضية."

وتنشط المنازلات في 16 وزنا أولمبيا وهي: - 54 كلغ, -58 كلغ, -63 كلغ, -68 كلغ, -74 كلغ, -80 كلغ, -87 كلغ و +87 عند الرجال وكذا -46 كلغ, -49 كلغ, -53 كلغ, -57 كلغ, -62 كلغ, -67 كلغ, -73 كلغ و +73 كلغ لدى السيدات.

وكشف الامين العام من جهة الاخرى, ان المنتخب الوطني اجرى في المدة الأخيرة العديد من التربصات التحضيرية ببابا حسن ( الجزائر العاصمة) , تحسبا للمشاركة يومي 22 و 23 فبراير المقبل بالرباط ( المغرب ) في الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية- 2020  بطوكيو.

وحسب نفس المسؤول فان الهيئة الفديرالية , "ستنتقي خلال هذه البطولة احسن العناصر وتضمها للمنتخب الوطني الأول من اجل تحضيرهم للمشاركة في البطولة العربية بالإمارات العربية اواخر شهر يناير على ان تتبع بالدورة الدولية المفتوحة (جي 1) بالفجيرة."

كما تشارك نفس المجموعة يومي  30 و 31 مايو في البطولة الافريقية للأمم بتونس.

للإشارة, تجرى تصفيات البطولة الوطنية للتايكواندو-كيوريغي (أكابر) يوم الجمعة, فيما تنشط النهائيات بعد ظهر يوم السبت.

آخر تعديل على الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 12:25
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البطولة الوطنية للتايكواندو(كيوريغي): مشاركة منتظرة لحوالي 400 مصارع بقاعة حرسة حسان
  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 12:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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