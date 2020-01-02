جيدو: البطولة الجهوية الغربية للأكابر السبت المقبل بوهران

لكن المشكل الذي يواجه الرابطة الجهوية الوهرانية لحد الآن هو عدم قدرتها على تحديد مكان إجراء هذه المسابقة على خلفية النقص المحسوس في عدد القاعات الرياضية بعاصمة الغرب الجزائري لا سيما بعد غلق قصر الرياضات ''حمو بوتليليس'' الذي يخضع إلى أشغال إعادة تهيئة تحسبا لاحتضان وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط في صائفة 2021, وفق الرابطة الوهرانية.
وأعلمت الرابطة, التي يرأسها خالد براهمي, الأندية الراغبة في المشاركة في موعد السبت المقبل بأن عملية التسجيلات تنطلق اليوم على مستوى مقرها, على أن يتم الشروع في عملية الوزن في نهاية العشية بالمركب الرياضي ''كاستور''.
ويرشح الاختصاصيون نادي ''أولاد الباهية'' للتألق في البطولة الجهوية بالنظر إلى النتائج اللافتة التي ما انفك يسجلها في السنوات الأخيرة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي, وآخرها إحراز مصارعيه على أربع ميداليات برونزية في البطولة الوطنية للآمال (ذكور وإناث) التي أقيمت في نهاية الأسبوع الماضي بمدينة بو اسماعيل بتيبازة.