الاتحادية الجزائرية للكيك بوكسينغ: 125 متربص يجتازون امتحان التجمع الأول

الجزائر- يجتاز يوم الخميس, 125 متربص, الامتحان الخاص بالتجمع الأول لتكوين المربين الرياضيين بالمعهد الوطني العالي لعلوم وتكنولوجيا الرياضة بعين البنيان (الجزائر), بعد تربص دام من 21 ديسمبر الفارط إلى 2 يناير, حسبما علم من قبل الاتحادية الجزائرية للكيك بوكسينغ والمواي طاي والرياضات المشابهة, منظمة هذا الحدث.

وينال المتربصون شهادة مربي رياضي بالتوقيت الجزئي من الدرجة الأولى, في هذا التربص الذي يقسم إلى أربعة تجمعات, كل تجمع يدوم 15 يوما, حيث جرت الحصص التعليمية (نظري-تطبيقي) على مستوى القاعة الرياضية المحاذية لملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وحسب ذات المصدر, فإن هذا التجمع "يعد الأكبر في تاريخ الاتحادية منذ تأسيسها سنة 1994".

وسبق لمدينة معسكر , أن نظمت تربصا لتكوين المربين الفيدراليين أيام 5 و 6 و 7 ديسمبر الحالي, بحضور 80 متربصا, أشرف على تأطيرهم أساتذة متخرجون من المعهد الوطني للرياضة بعين البنيان.

دورتان تكوينيتان للحكام ومدربي اختصاص "الغرابلينغ"

من جانب آخر, تجرى يومي الجمعة والسبت دورة تكوينية لفائدة حكام ومدربي رياضة "الغرابلينغ", بولاية بشار, من تأطير لجنة التحكيم الوطنية, والتي سيحضرها حوالي 50 متربصا من بينهم 6 سيدات.

ويكون هذا التربص, التي تنظمه رابطة بشار برعاية الاتحادية الوطنية, مفتوحا للجميع ومن مختلف الرابطات الولائية.

وتتشابه تقنيات هذه الرياضة إلى حد ما, مع الفنيات والمهارات المستخدمة في رياضتي المصارعة والجيوجيتسو, لكن لا يسمح فيها باللكم على الوجه.

ويوجد بالجزائر, حوالي 50 جمعية رياضية تمارس هذا الاختصاص, وهناك تسع رابطات ولائية لاختصاص غرابلينغ, من بينها ولاية بشار التي تضم ما يقارب 250 ممارس.

أما على الصعيد الوطني, فيوجد أكثر من ألفي رياضي يمارسها, من ضمنها, حوالي 50 فتاة.

وتم اعتمادها على مستوى الاتحادية الجزائرية للكيك بوكسينغ والفول كونتاكت والرياضات المشابهة, رسميا في 2017, حيث تم تنظيم أول بطولة وطنية في 2018 بباتنة أما الثانية (2019) فكانت بولاية سوق أهراس, في انتظار تعيين الولاية التي تحتضن طبعة 2020.

وكانت الفيدرالية الوطنية, قد نظمت نهاية الأسبوع الماضي اختبارات اجتياز رتبة الحزام الأسود (درجة1, درجة 2, درجة 3) في كل من الكيك بوكسينغ, الفول كونتاكت والمواي طاي, على مستوى المدرسة الوطنية العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة بدالي براهيم (الجزائر العاصمة), بمشاركة 350 متربص, منهم 20 فتاة.

وسبق للهيئة الفيدرالية وأن نظمت اختبارا مماثلا لتجاوز الدرجات, في نهاية شهر أغسطس من سنة 2018, لكن العدد آنذاك اقتصر على 127 متربص, بسبب انشغال البقية بالتحضير للدخول المدرسي.

من جهة أخرى, تجرى البطولات الوطنية لمختلف الاختصاصات المنضوية لهذه الفيدرالية انطلاقا من يناير المقبل, استنادا لما علم من مسؤولي الهيئة.