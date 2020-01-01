كأس الجزائر (الدور السادس عشر): القمة بين شباب قسنطينة و شبيبة الساورة, و"الصغار" لإحداث المفاجأة

الجزائر- ستشكل المباراة المقررة بين ممثلي الرابطة الأولى, شباب قسنطينة و شبيبة الساورة, قمة الدور السادس عشر لكأس الجزائر لكرة القدم, الذي سينطلق غدا الخميس, بالإضافة إلى المواجهة الواعدة بين رائدي الرابطتين المحترفتين, أولمبي المدية - شباب بلوزداد.

فالشباب القسنطيني الذي أقصى داخل قواعده ممثلا آخر عن الرابطة الأولى, وهو نجم مقرة (4-1) في الدور الثاني و الثلاثين, سيكون مرغما على مضاعفة المجهودات لإزاحة منافس من العيار الثقيل تغلب في الدور السابق على دفاع تاجنانت ممثل الرابطة الثانية بثلاثية نظيفة.

وشاءت الأقدار أن تفرز عملية القرعة مباراة شيقة بين أولمبي المدية المتألق في بطولة الرابطة الثانية و شباب بلوزداد رائد الرابطة الأولى و حامل الكأس.

ويعرف هذا الدور اجراء لقاءين جديرين بالاهتمام بين ممثلي الرابطة الأولى في مواجهة نظيريهما من الثانية, و يتعلق الأمر بأهلي برج بوعريريج (ر.1) - جمعية الخروب (ر.2) من جهة و أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1) في لقاء محلي واعد لمنطقة الوسط من جهة أخرى. و رغم أن البرج و الاربعاء سيستفيدان من عاملي الملعب و الجمهور, إلا أن الإثارة من المتوقع أن تبقى قائمة حتى اللحظات الأخيرة من المباراتين.

اما اتحاد بلعباس المتوج بكأس 2018 و وفاق سطيف, أحد الاختصاصيين في المنافسة, فلن تكون مهمتهما سهلة أمام فريقين قادرين على خلق المفاجأة و هما شباب المشرية (ما بين الجهات) و أمل شلغوم العيد(هواة).

أما نادي المرسى (الجهوي الثاني), المتأهل على حساب وفاق سور الغزلان (2-0), فسوف يستثمر في كل طاقاته بميدانه لقهر صاحب المركز الأخير للرابطة الأولى, اتحاد بسكرة.

بالنسبة لمولودية الجزائر, صاحبة الرقم القياسي بثماني كؤوس رفقة وفاق سطيف, اتحاد الجزائر و شباب بلوزداد, فتنتظرها مهمة صعبة بالمتيجة و بالضبط أمام وداد بوفاريك رائد ترتيب قسم الهواة (مجموعة الوسط). ف"العميد" الذي تأهل بشق الأنفس أمام أولمبي مقران من قسم ما بين الجهات, فسيكون أمام مهمة عسيرة أمام منافس سيلعب لقاء الموسم.

وستكون المباريات الأخرى للدور السادس عشر بين الأندية "الصغيرة" التي تسعى لرفع التحدي و الأندية "الكبيرة", رغبة منها في مواصلة المغامرة في منافسة كثيرا ما حملت مفاجآت مدوية.

وستلعب المباريات المتأخرة للدور الثاني و الثلاثين للمنافسة الشعبية يوم الأحد المقبل و التي تخص الأندية المشاركة في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية, و يتعلق الأمر بجمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1) من جهة و اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة) من جهة أخرى.