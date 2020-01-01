رياضة: الايكيدو "مصدر للأخلاق الحميدة والقيم النبيلة"

الجزائر- أكد المدير التقني الوطني للاتحادية الجزائرية للايكيدو , ناصر رويبح يوم الثلاثاء أن هذا الاختصاص القتالي يغرس لدى الممارسين مجموعة من الاخلاقية والقيم النبيلة, تصبّ كلها في قالب الحفاظ على الاخر, كعنصر ضروري للارتقاء بالفرد من جهة وتطوير هذه الرياضة من جهة اخرى.

واوضح رويبح في مداخلة له نشطها بقاعة السينما "الخيام" ( الجزائر العاصمة), ان الايكيدو له تأثير تربوي فعّال عند الفرد .. , فهو يغرس لدى ممارسيه مجموعة من المبادئ الاخلاقية والقيم النبيلة تصبُ كُلها في قالب الحفاظ على الاخر كعنصر ضروري للارتقاء بالفرد من جهة و تطوير هذه الرياضة من جهة اخرى."

واضاف اثناء حديثه عن موضوع " اهداف ممارسة الايكيدو وتأثيرها على الفرد والمجتمع", ان هذه الرياضة الشعبية تغرس لدى النشء السلوكيات الايجابية "وتساعده على كسب الثقة بالنفس والتحلي بالروح السلمية والقيم الاخلاقية .

مُمارس الايكيدو يتجنب الاصابات ويُحافظ على الآخر كعنصر ضروري لتطوير الذات ."

وفي معرض حديثه عن الخطوات التي ينبغي إتباعها للحفاظ على الاتحادية الجزائرية للايكيدو التي تحتفل بسنتها الثالثة لتأسيسها, الحّ الاستاذ رويبح على ضرورة التحلي بالسلوك الايجابي من خلال الانتقادات البناءة وليس الهدامة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

ودعا خلال هذا اللقاء التواصلي والتوعوي لفائدة الاطارات والمدربين وممارسي الايكيدو, الى معالجة المشاكل بطريقة "عقلانية واجتناب التشهير بالأشخاص وكتابة التعابير السلبية التي تثبط العزائم وهذا - كما قال- هروب من المسؤولية لبعض من يدعون حبهم لهذا الفن القتالي" .

ومُنحت بالمناسبة شهادات تكريمية لفائدة النوادي النشيطة في سنة 2019 والمدربين الحاصلين على احزمة عليا في الايكيدو.

للإشارة , تحصي الهيئة الفديرالية , 20 الف ممارس للايكدو , يمثلون 14 رابطة ولائية ( متواجد عبر 43 ولاية) حسب رويبح الذي اكد ان عدد المدربين ارتفع الى 700 مدرب , كما ان نسبة 70 بالمائة من مزاولي هذه الرياضة تنتمي لفئة الاطفال.

وقال رويبح اذا " وصلت الاتحادية النشاط بنفس الديناميكية في السنوات المقبلة , فسنصلُ في غضون 10 سنوت المقبلة, الى 50 الف منخرط ".

وكان ميلاد رياضة الايكدو في الجزائر سنة 1983 تحت وصاية الاتحادية الجزائرية للجيدو . وفي سنة 2000 انضمت الى الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية ونشطت كلجنة وطنية في هذا الاختصاص حتى سنة 2017 اين تأسست كاتحادية مستقلة بذاتها.