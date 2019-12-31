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كرة القدم/جوائز: أربعة جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 19:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 161 مرات
كرة القدم/جوائز: أربعة جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة

باريس - تم اختيار أربعة لاعبين دوليين جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2019 حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء مجلة "فرانس فوتبول".

و يتعلق الأمر بالمدافعين عيسى ماندي (بتيس إشبيلية/إسبانيا) و يوسف عطال (أولمبي نيس/فرنسا) و لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر (نادي ميلان/إيطاليا) و المهاجم رياض محرز (مانشستر سيتي/انجلترا).

بالإضافة للجزائريين الأربعة، تضم التشكيلة المثالية الإفريقية الحارس الكاميروني أندري أونانا (أجاكس امستردام/هولندا)، و السنغاليين خاليدو كوليبالي (نابولي/إيطاليا)، و ساديو ماني (ليفربول/انجلترا)، و المغربيين أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند/ألمانيا) و حكيم زياش (أجاكس أمستردام/هولندا)، و النيجيري ويلفراد نديدي (تشيلسي/انجلترا) و المصري محمد صلاح (ليفربول/انجلترا).

بفضل هذا الرباعي، تتوفر الجزائر المتوجة بالقب بطولة إفريقيا للأمم-2019 بفوزها على السنغال (1-0) في المباراة النهائية بالقاهرة، على أكبر عدد من اللاعبين في التشكيلة المثالية "لفرانس فتبول".

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 19:38
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كرة القدم/جوائز: أربعة جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 19:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 161 مرة   شارك

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