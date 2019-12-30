البطولة الوطنية للمصارعة المشتركة: قرابة 140 مصارع ينشطون منافسات اليوم الأول

ويتعلق الأمر بكل من رابطات الجزائر، البليدة، بومرداس، البويرة، تيبازة، بجاية، برج بوعريريج، الطارف، عنابة، سكيكدة، وهران والشلف، إضافة إلى عناصر من المنتخبين الوطني والعسكري.

وحسب مدير التنظيم الرياضي بالاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة، عبد الله لعلاوي فإن "اليوم الثاني والأخير من المنافسة، المقرر غدا الأربعاء، يرتقب أن يسجل نفس العدد من المشاركين".

وتشمل منافسات اليوم الأول أوزان 57 كلغ، 65 كلغ، 74 كلغ، 86 كلغ و 97 كلغ في المصارعة الحرة، في حين تتعلق منافسات المصارعة الإغريقية الرومانية بأوزان 55 كلغ، 63 كلغ، 72 كلغ، 82 كلغ و 97 كلغ.

لدى السيدات، ستكون أوزان 50 كلغ، 55 كلغ، 59 كلغ، 65 كلغ و 72 كلغ معنية بمواجهات اليوم الثلاثاء، أما غدا الأربعاء، فسيأتي دور أوزان 53 كلغ، 57 كلغ، 62 كلغ، 68 كلغ و 76 كلغ.

وفيما يتعلق بالرجال، فإن منازلات الأربعاء ستخصص لأوزان 61 كلغ، 70 كلغ، 79 كلغ، 92 كلغ و 125 كلغ في المصارعة الحرة، و60 كلغ، 67 كلغ، 77 كلغ، 87 كلغ و 130 كلغ في الإغريقية الرومانية.

وتجرى التصفيات في الفترة الصباحية، أما النهائيات فتقام في الفترة المسائية.

يشار أن المتوجين سينالون جائزات وشهادات وميداليات.