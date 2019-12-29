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البطولة الوطنية للكامبو (أواسط وأكابر): حضور متوقع ل280 مصارع بأم البواقي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 11:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر- تحتضن القاعة متعددة الرياضات لبلدية عين البيضاء (أم البواقي) ابتداء من يوم الثلاثاء و الى غاية الخميس, منافسات الطبعة ال20 للبطولة الوطنية للكامبو, لصنفي الأواسط والأكبر, بمشاركة 280 مصارع يمثلون 22 ولاية, حسب ما علم من الاتحادية الجزائرية لهذا الفن القتالي.

و اوضح رئيس الهيئة الفدرالية, هشام أوحليمة ان البطولة الوطنية للكامبو ستعرف مشاركة 160 مصارع من صنف الاكابر و 120 من الاواسط, يمثلون 22 ولاية وهذا تحت اشراف الاتحادية المعنية ومساهمة مديرية الشباب والرياضة لولاية البواقي والنادي الرياضي الهاوي لبلدية عين البيضاء.

واضاف اوحليمة ان المنافسة الوطنية تهدف الى "إكساب الفدرالية الخبرة في مجال تسيير المسابقات و نشر رياضة الكامبو عبر كامل ولايات الوطن عبر التكثيف من البطولات الوطنية للفئات العمرية المختلفة, اضافة الى دفع وإشراك جميع الفئات الشبانية وغيرها في مجال التسيير والتكوين لإنشاء قاعدة إطارات تعتمد عليها الهيئة الفدرالية مستقبلا".

كما يسمح الموعد الرياضي "باكتشاف عناصر جديدة باستطاعتها دعم المنتخب الوطني وتشريف الالوان الوطنية سيما ونحن مقبلين على المشاركة في الطبعة ال17 لبطولة العالم بتونس شهر أبريل القادم", ختم المتحدث قائلا.

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 11:35
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البطولة الوطنية للكامبو (أواسط وأكابر): حضور متوقع ل280 مصارع بأم البواقي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 11:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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