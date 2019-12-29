دراجات-البطولة العربية على المضمار (اليوم الرابع): الجزائر تحصد 7 ميداليات منها 3 ذهبيات

القاهرة - تحصل المنتخب الجزائري للدراجات على 7 ميداليات (3 ذهبيات, 2 فضية و 2 برونز) في ختام اليوم الرابع و الأخير للبطولة العربية على المضمار التي جرت فعاليتها يوم الاثنين بالقاهرة (مصر ).

و تحصل على الميداليات الذهبية كل من الدراج يوسف بوخاري عقب فوزه بسباق السرعة النهائية فردي و كذا حمزة عماري في سباق بالنقاط في فئة أواسط ذكور.

أما المداليتان الفضيتان فلقد تحصل عليهما ياسين شالال و الخصيب ساسان في اختصاص "ماديسون" و نور ياسمين بوزنزن.

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و تحصل على الميداليات البرونزية فكانت كلها من نصيب الدراج لطفي تشمباز.

و بفضل الميداليات الجديدة, يحصي المنتخب الوطني (رجال وسيدات) في رصيده 28 ميدالية (6 ذهبيات, 14 فضية و 8 برونزيات).