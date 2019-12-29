تحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2021 : الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة

وهران - ستكون الستة أشهر المقبلة حاسمة في سير التحضيرات للدورة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستستضيفها وهران في 2021 حسبما أبرزه يوم الاثنين رئيس اللجنة التنظيمية لهذا الحدث المتوسطي سليم ايلاس.

وصرح السيد ايلاس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر إذاعة وهرانٍ بقوله "سنعمل من الآن جاهدين لجعل األعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران ناجحة بالكامل وسيتم عرض التحضيرات الأخيرة لهذا الحدث أمام اللجنة الدولية للألعاب في يونيو القادم للمصادقة عليها".

و لهذا الغرض ستعقد اجتماعات كل أسبوعين تضم مسؤولي 12 لجنة تابعة للجنة التنظيمية المحلية ابتداء من هذا الاثنين بغية تقييم مدى تقدم التحضيرات كما أضاف البطل الجزائري السابق في السباحة و الذي عين في هذا المنصب منذ أغسطس الماضي معربا عن رضاه للعمل المنجز منذ تنصيبه على رأس اللجنة التنظمية لألعاب البحر الأبيض المتوسط لافتا أن هذا الأخيرة نجحت في ظرف بضعة أشهر في استدراك التأخر المسجل في هذا المجال.

وذكر أيضا أن "هذه شهادة المجلس التنفيذي للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط الذي يدعمنا في عملنا والذي يشجعنا على مواصلة الجهود".

و ذكر المدير العام للجنة التنظيمية لألعاب البحر الأبيض المتوسط من جهة أخرى أن الهوية البصرية للألعاب يقال عنها أنها "مستنسخة" وهو اتهام رفضه المتحدث بشدة مذكرا بأن الهوية أنجزت من طرف المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار في سبتمبر الماضي بعد موافقة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية حيث كلفت العملية غلافا ماليا قدره 3 ملايين دج.

وعلى صعيد آخر, أعلن ذات المسؤول عن إطلاق خلال الأسابيع القادمة عملية واسعة للترويج لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهو مجال "يسجل تأخرا طفيفا " حسبه ولكن سيتم استدراكه, كما قال, لاسيما بعد تحصيل الشطر الأول من الميزانية المخصصة لهيئته.

وتستعد اللجنة التنظيمية لألعاب البحر الأبيض المتوسط أيضا لإطلاق "عمل ضخم" نحو اللجان الأولمبية للبلدان المعنية بالمشاركة في هذا الحدث لضمان حضور بوهران "أفضل الرياضيين" حسبما ذكره سليم ايلاس معلنا في هذا السياق عن فتح التسجيلات للمتطوعين لمواطني بشار يوم 12 يناير القادم بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للترياتليون الدولي الذي ستحتضنه مدينة تاغيث.

وستسمح هذه التسجيلات لشباب جنوب البلاد المشاركة في تنظيم الألعاب البحر الأبيض المتوسط لوهران مع العلم أن اللجنة التنظيمية للألعاب تعول على تعبئة ما بين 3.500 و 5.000 متطوعا خلال هذا الموعد المتوسطي حسبما أبرزه المسؤول الأول لألعاب البحر الأبيض المتوسط الذي أعلن بالمناسبة عن تعيين لاعب كرة القدم السابق و المدرب عبد القادر معطى الله أمينا عاما جديدا لهذه الهيئة.