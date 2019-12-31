Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس الجزائر(سيدات-الدور ثمن النهائي): مشعل بجاية-المجمع البترولي, نهائي قبل الأوان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 08:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

الجزائر- تمثل مباراة مشعل بلدية بجاية-المجمع الرياضي البترولي, قمة مباريات الدور ثمن نهائي كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات), حسب عملية القرعة التي جرت يوم الاثنين بمقر الهيئة الفيدرالية.

وتعتبر هذه المواجهة "نهائي قبل الاوان" كونها تجمع بين أحسن ناديين على الصعيد الوطني, بالرغم من أن "البتروليات", اللائي فزن على نظيراتهن "البجاويات" هذا الموسم بواقع (3-0) برسم الجولة الثالث من البطولة الوطنية الأولى, يعتبرن المرشحات لبلوغ الدور ربع النهائي.

وفضلا عن هذه المباراة القوية, أسفرت القرعة على مقابلتين أخريين تجمعان بين أندية القسم الأول ويتعلق الأمر بـ: نادي حاسي مسعود-رائد بجاية ووداد بجاية-نادي توجة.

بالمقابل, لم تكشف الاتحادية عن تواريخ مباريات الدور ثمن النهائي.

 

برنامج الدور ثمن النهائي:

 

نادي وهران- ممثل رابطة بجاية (2).

نادي حاسي مسعود- رائد بجاية.

وداد بجاية - نادي توجة.

ناصرية بجاية- ممثل عن رابطة تيزي وزو (1).

ممثل ولاية تيزي وزو- نادي صدوق.

اتحاد آقبو- نجم الشلف.

أولمبي تيشي -نادي عين الترك.

مشعل بجاية- المجمع البترولي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 08:45
كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الجزائر(سيدات-الدور ثمن النهائي): مشعل بجاية-المجمع البترولي, نهائي قبل الأوان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 08:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.31

نحو اعتماد آليات تقنية مدروسة كفيلة بامتصاص فائض انتاج محصول البطاطس

19.12.31

دراجات-البطولة العربية على المضمار (اليوم الرابع): الجزائر تحصد 7 ميداليات منها 3 ذهبيات

19.12.31

دراجات-البطولة العربية على المضمار (اليوم الرابع): الجزائر تحصد 7 ميداليات منها 3 ذهبيات

19.12.31

تحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2021 : الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة

19.12.31

كأس الجزائر(سيدات-الدور ثمن النهائي): مشعل بجاية-المجمع البترولي, نهائي قبل الأوان

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.29

الوزير الاول يعين ابراهيم بوزبوجن ومحمد لمين سعودي مبروك على التوالي مديرا ورئيسا لديوانه 

19.12.29

الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتور

19.12.29

صحفي ياباني يكسر جدار الصمت المضروب على القضية الصحراوية    

19.12.29

خدمات مينائية: توقيع اتفاقية للتصنيع المحلي للتجهيزات الموجهة للموانئ

19.12.29

إنطلاق عملية البيع بالتخفيض للموسم الشتوي بالجزائر العاصمة بداية من 18 يناير 2020

19.12.29

البطولة العربية على المضمار: بوخاري يهدي الجزائر الذهبية الثالثة