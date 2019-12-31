كأس الجزائر(سيدات-الدور ثمن النهائي): مشعل بجاية-المجمع البترولي, نهائي قبل الأوان

الجزائر- تمثل مباراة مشعل بلدية بجاية-المجمع الرياضي البترولي, قمة مباريات الدور ثمن نهائي كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات), حسب عملية القرعة التي جرت يوم الاثنين بمقر الهيئة الفيدرالية.

وتعتبر هذه المواجهة "نهائي قبل الاوان" كونها تجمع بين أحسن ناديين على الصعيد الوطني, بالرغم من أن "البتروليات", اللائي فزن على نظيراتهن "البجاويات" هذا الموسم بواقع (3-0) برسم الجولة الثالث من البطولة الوطنية الأولى, يعتبرن المرشحات لبلوغ الدور ربع النهائي.

وفضلا عن هذه المباراة القوية, أسفرت القرعة على مقابلتين أخريين تجمعان بين أندية القسم الأول ويتعلق الأمر بـ: نادي حاسي مسعود-رائد بجاية ووداد بجاية-نادي توجة.

بالمقابل, لم تكشف الاتحادية عن تواريخ مباريات الدور ثمن النهائي.

برنامج الدور ثمن النهائي:

نادي وهران- ممثل رابطة بجاية (2).

نادي حاسي مسعود- رائد بجاية.

وداد بجاية - نادي توجة.

ناصرية بجاية- ممثل عن رابطة تيزي وزو (1).

ممثل ولاية تيزي وزو- نادي صدوق.

اتحاد آقبو- نجم الشلف.

أولمبي تيشي -نادي عين الترك.

مشعل بجاية- المجمع البترولي.