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وسام الاستحقاق : "الجالية الجزائرية بالخارج ألحت على ضرورة تكريم بن زيمة" (براف)

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 19:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر - اعتبر رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، مصطفى براف، اليوم الاثنين بالجزائر أن "قرار إسداء وسام الاستحقاق للاعب الفرنسي من أصول جزائرية  كريم بن زيمة جاء استجابة للطلب الملح ر من قبل جاليتنا الجزائرية بالخارج التي ألحت على ضرورة تكريم اللاعب الذي ينشط بنادي ريال مدريد الاسباني ".

وأوضح براف خلال ندوة صحفية نشطها بالمتحف الاولمبي قائلا : "عدد كبير من الجزائريين المقيمين بالخارج ألحوا  على ضرورة تكريم بن زيمة ويمكنني القول أن عددهم يفوق أولئك الذين خرجوا الى الشارع بعد فوز الناخب الوطني جمال بلماضي بكأس إفريقيا للأمم لهذا قررت أن أمنح وسام الاستحقاق لهذا اللاعب و أبرهن لهم أنهم غير مهمشين.".

وبالنسبة لرئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية "فإن قرار تكريم ين زيمة اتخذ بالتشاور مع كل الفاعلين الذين أرسلوا مقترحاتهم.".

"أنا جد متيقن أن العديد من الشخصيات المحلية تستحق التكريم بوسام الاستحقاق الاولمبي لكننا لا نستطيع أن نكرمهم جميعا في نفس الوقت." يقول براف دون أن يشير إن كان سيتمسك بقرار تكريم بن زيمة أم لا.

ومنحت اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية صبيحة اليوم الاثنين بالمتحف الاولمبي وسام الاستحقاق الاولمبي بصفة رمزية للرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل الذي وافته المنية شهر اكتوبر الفارط.

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وسام الاستحقاق : "الجالية الجزائرية بالخارج ألحت على ضرورة تكريم بن زيمة" (براف)
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 19:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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