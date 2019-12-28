Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس الكونفدرالية الافريقية (المجموعة الرابعة - الجولة الثالثة): نادي بارادو يفوز على إينييمبا (1-0)

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 16:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
كأس الكونفدرالية الافريقية (المجموعة الرابعة - الجولة الثالثة): نادي بارادو يفوز على إينييمبا (1-0)

البليدة - فاز نادي بارادو، الممثل الجزائري الوحيد في منافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، على ضيفه النيجيري، نادي إينييمبا، بنتيجة (1-0) الشوط الأول (0-0)، سهرة اليوم الأحد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة.

وسجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء اللاعب غراب في الدقيقة (64) لفائدة النادي الجزائري.

ولحساب نفس الجولة عن المجموعة الرابعة، تعادل فريق حسنية أغادير المغربي أمام مضيفه سان بيدرو الإفواري في أبيدجان، بنتيجة (1-1).

إقرأ أيضا : كأس الكونفدرالية الافريقية/نادي بارادو - إينييمبا: الخطأ ممنوع على ممثل الجزائر 

وبهذا الفوز، يرتقي "الباك" إلى المرتبة الثانية رافعا رصيده إلى 4 نقاط، في حين يتراجع إينييمبا إلى المركز الثالث بثلاث نقاط، أما أغادير فيتصدر المجموعة ب7 نقاط، بينما يتذيل سان بيدرو الترتيب بنقطتين.

يذكر أن شباب بلوزداد قد أقصي في الدور ال16 من قبل النادي المصري بيراميدس (الذهاب: 1-1، الاياب: 0-1).

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الكونفدرالية الافريقية (المجموعة الرابعة - الجولة الثالثة): نادي بارادو يفوز على إينييمبا (1-0)
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 16:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.30

حوادث المرور: إصابة 114 شخصا بجروح بالمناطق الحضرية نهاية الأسبوع الماضي

19.12.30

كأس الكونفدرالية الافريقية (المجموعة الرابعة - الجولة الثالثة): نادي بارادو يفوز على…

19.12.30

حركة مجتمع السلم "مستعدة للانخراط في الحوار بشأن الإصلاحات"

19.12.30

الجزائر العاصمة: وفاة رضيع في حريق بحي "مناخ فرنسا" بوادي قريش

19.12.30

ترشيح مهندس باتصالات الجزائر للمشاركة في مسابقة "جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع…

19.12.30

الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية وقائية من أخطار السياقة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.29

الوزير الاول يعين ابراهيم بوزبوجن ومحمد لمين سعودي مبروك على التوالي مديرا ورئيسا لديوانه 

19.12.29

الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتور

19.12.29

خدمات مينائية: توقيع اتفاقية للتصنيع المحلي للتجهيزات الموجهة للموانئ

19.12.29

إنطلاق عملية البيع بالتخفيض للموسم الشتوي بالجزائر العاصمة بداية من 18 يناير 2020

19.12.29

بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية

19.12.29

صحفي ياباني يكسر جدار الصمت المضروب على القضية الصحراوية    