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البطولة العربية على المضمار: بوخاري يهدي الجزائر الذهبية الثالثة

  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 19:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
البطولة العربية على المضمار: بوخاري يهدي الجزائر الذهبية الثالثة

القاهرة - عزز الدراج يوسف بوخاري حصاد الجزائر من الميداليات بذهبية ثالثة في البطولة العربية على المضمار المتواصلة بمصر، عقب فوزه بسباق السرعة النهائية فردي للأواسط (ذكور)، اليوم الاحد بالقاهرة.

وهذه الميدالية الذهبية هي الثانية لبوخاري، بعد تلك التي توج بها الجمعة خلال اليوم الاول من المسابقة، في اختصاص "أومنيوم"، بينما عادت الميدالية الثالثة للشابة نور ياسمين بوزنزن في سباق "كايرن" (وسطيات) الذي جرى امس السبت.

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بالإضافة الى بوخاري، تألق دراجان جزائريان آخران خلال اليوم الثالث من المنافسة وهما الصديق بن قنيف، الحاصل على ميدالية برونزية في سباق السرعة النهائية (فردي اواسط) وبوزنزن الفائزة بفضيتين عند الاواسط : واحدة في "الاومنيوم" و الثانية في السرعة النهائية.

بفضل الميداليات الجديدة، يحصي المنتخب الوطني (رجال وسيدات) في رصيده 21 ميدالية بعد ثلاثة ايام من المنافسة (3 ذهبيات، 12 فضية و 6 برونزيات).

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البطولة العربية على المضمار: بوخاري يهدي الجزائر الذهبية الثالثة
  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 19:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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