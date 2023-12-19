كرة اليد/كأس إفريقيا-2020: المنتخب الجزائري ينهزم أمام هولندا (26-28) وينهي الدورة في المركز الرابع

بوخارست - انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) أمام نظيره الهولندي بنتيجة 26-28 (الشوط الأول: 15-14) في اللقاء الترتيبي لدورة "كارباتي" الذي جمع بينهما اليوم الأحد ببوخارست (رومانيا).

وكان أشبال المدرب الفرنسي آلان بورت قد انهزموا أمس السبت في الدور نصف النهائي أمام مقدونيا بواقع 24-25.

ويجرى حاليا النهائي بين مقدونيا ورومانيا (منظمة الدروة) التي فازت في المربع الذهبي على هولندا (27-25).

ويأتي هذا الموعد التحضيري بعد أيام من خوض السباعي الجزائري لتربص اول ببولونيا كان مخصصا للاعبين المحليين و الذي تخللته مباريات ودية سجل خلاله ثلاثة انتصارات أمام المنتخب البولوني (ب) بنتيجة 30-23 و نادي غدانسك (القسم الأول) بنتيجة 26-20 و نادي زوكوو (القسم الثاني) ب 35-23 مقابل هزيمة واحدة أمام نفس المنتخب البولوني (ب) ب 26-33.

وتلعب الجزائر منافسات الطبعة ال24 لكأس امم افريقيا بتونس في المجموعة الرابعة الى جانب ثلاثة فرق, بعد انسحاب السنغال, وهي المغرب, الكونغو وزامبيا.

ويشارك في كأس امم افريقيا-2020, 16 فريقا, حيث يقتطع صاحب اللقب بطاقة المرور الى الألعاب الأولمبية طوكيو-2020. كما يعد موعد تونس مؤهلا الى بطولة العالم مصر-2021.

وتعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في الالعاب الاولمبية الى 1996 بأطلنطا (الولايات المتحدة الأمريكية).