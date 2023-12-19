كأس الجزائر (الدور ال32): تأهل اتحاد بسكرة على حساب نصر الفجوج (2-1)

وسجلت أهداف المباراة من طرف دخية (د 22 من ضربة جزاء) و صالح الصغير (د 78) لاتحاد بسكرة، و قارة (د 43) لنصر الفجوج.
وسيواجه اتحاد بسكرة في الدور المقبل نادي المرسى المنتمي للقسم الجهوي الثاني لمنطقة الغرب.
و كانت مباريات الدور الثاني و الثلاثين قد انطلقت يوم الخميس وتواصلت أمس السبت على أن تختتم في الخامس من يناير القادم.
النتائج الفنية / الخميس 26 ديسمبر 2019:
اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) - تضامن سوف (هواة) 3-0
جمعية الخروب (رابطة 2) - شباب برج منايل (ما بين الجهات) 2-1
نادي المرسى (جهوي 2) - وفاق سور الغزلان (ما بين الجهات) 2-0
أمل غريس (ما بين الجهات) - مولودية وادي الشعبة (جهوي 2) 3-0
مولودية البيض (ما بين الجهات) - اتحاد الأخضرية (هواة) 0-0 (تأهل البيض
بضربات الترجيح 4-3)
جمعية الشلف (رابطة 1) - اتحاد بني دوالة (هواة) 6-1
وداد بوفاريك (هواة) - اتحاد وهران (ما بين الجهات) 3-1 (بعد الوقت الإضافي)
نادي بارادو (ر.1) - شباب بئر العرش (ما بين الجهات) 5-0
أمل صباط (جهوي 1) - نصر حسين داي (ر.1) 1-3
مولودية وهران (ر.1) - مستقبل ارزيو (جهوي 2) 6-1
شبيبة بجاية (ر.2) - وفاق سطيف (ر.1) 2-2 (تأهل الوفاق بضربات الترجيح 7-8)
السبت 28 ديسمبر 2019 :
شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (ر.2) 2-0
شباب ميلة (ما بين الجهات) - أمل بوسعادة (ر.2) 0-0 (تأهل بوسعادة بضربات الترجيح 5-3)
جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات) 5-0
شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1) 2-1
شباب هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 0-2
ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2) 0-0 (تأهل قالمة بضربات الترجيح 4-1)
شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2) 1-0
نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة) 0-0 (تأهل شلغوم العيد بضربات الترجيح 3-0)
مولودية باتنة (هواة) - اتحاد السوقر (ما بين الجهات) 3-2 (بعد الوقت الاضافي)
شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2) 0-2
أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2) 3-0
اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) 1-3
مثالية تغنيف (ما بين الجهات) - شباب بلوزداد (ر.1) 0-2
أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة (هواة) 1-0
أهلي برج بوعريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات) 3-1
مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات) 2-1 (بعد الوقت
الإضافي)
شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1) 4-1
شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2) 3-0
الأحد 29 ديسمبر 2019:
نصر الفجوج (ما بين الجهات) - اتحاد بسكرة (ر.1)
1-2
الأحد 5 يناير 2020 (سا 00ر14):
عين مليلة: جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)
سا 00ر16/الجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة).