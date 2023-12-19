كأس الجزائر (الدور ال32): تأهل اتحاد بسكرة على حساب نصر الفجوج (2-1)

الجزائر - تأهل ممثل الرابطة الأولى لكرة القدم، اتحاد بسكرة، للدور السادس عشر من كأس الجزائر لكرة القدم على حساب نظيره لرابطة ما بين الجهات، نصر الفجوج، بنتيجة 2-1 (الشوط الأول: 1-1)، اليوم الأحد بقالمة.

وسجلت أهداف المباراة من طرف دخية (د 22 من ضربة جزاء) و صالح الصغير (د 78) لاتحاد بسكرة، و قارة (د 43) لنصر الفجوج.

وسيواجه اتحاد بسكرة في الدور المقبل نادي المرسى المنتمي للقسم الجهوي الثاني لمنطقة الغرب.

و كانت مباريات الدور الثاني و الثلاثين قد انطلقت يوم الخميس وتواصلت أمس السبت على أن تختتم في الخامس من يناير القادم.

النتائج الفنية / الخميس 26 ديسمبر 2019:

اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) - تضامن سوف (هواة) 3-0

جمعية الخروب (رابطة 2) - شباب برج منايل (ما بين الجهات) 2-1

نادي المرسى (جهوي 2) - وفاق سور الغزلان (ما بين الجهات) 2-0

أمل غريس (ما بين الجهات) - مولودية وادي الشعبة (جهوي 2) 3-0

مولودية البيض (ما بين الجهات) - اتحاد الأخضرية (هواة) 0-0 (تأهل البيض

بضربات الترجيح 4-3)

جمعية الشلف (رابطة 1) - اتحاد بني دوالة (هواة) 6-1

وداد بوفاريك (هواة) - اتحاد وهران (ما بين الجهات) 3-1 (بعد الوقت الإضافي)

نادي بارادو (ر.1) - شباب بئر العرش (ما بين الجهات) 5-0

أمل صباط (جهوي 1) - نصر حسين داي (ر.1) 1-3

مولودية وهران (ر.1) - مستقبل ارزيو (جهوي 2) 6-1

شبيبة بجاية (ر.2) - وفاق سطيف (ر.1) 2-2 (تأهل الوفاق بضربات الترجيح 7-8)

السبت 28 ديسمبر 2019 :

شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (ر.2) 2-0

شباب ميلة (ما بين الجهات) - أمل بوسعادة (ر.2) 0-0 (تأهل بوسعادة بضربات الترجيح 5-3)

جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات) 5-0

شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1) 2-1

شباب هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 0-2

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2) 0-0 (تأهل قالمة بضربات الترجيح 4-1)

شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2) 1-0

نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة) 0-0 (تأهل شلغوم العيد بضربات الترجيح 3-0)

مولودية باتنة (هواة) - اتحاد السوقر (ما بين الجهات) 3-2 (بعد الوقت الاضافي)

شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2) 0-2

أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2) 3-0

اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) 1-3

مثالية تغنيف (ما بين الجهات) - شباب بلوزداد (ر.1) 0-2

أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة (هواة) 1-0

أهلي برج بوعريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات) 3-1

مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات) 2-1 (بعد الوقت

الإضافي)

شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1) 4-1

شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2) 3-0

الأحد 29 ديسمبر 2019:

نصر الفجوج (ما بين الجهات) - اتحاد بسكرة (ر.1)

1-2

الأحد 5 يناير 2020 (سا 00ر14):

عين مليلة: جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)

سا 00ر16/الجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة).