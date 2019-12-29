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البطولة العربية للدراجات على المضمار: ثماني ميداليات جديدة منها ذهبية واحدة للجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 16:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
البطولة العربية للدراجات على المضمار: ثماني ميداليات جديدة منها ذهبية واحدة للجزائر

القاهرة - حصل المنتخب الجزائري للدراجات على ثماني ميداليات جديدة (ذهبية، 3 فضيات و 4 برونزيات) خلال اليوم الثاني للبطولة العربية على المضمار، أمس السبت بالقاهرة (مصر).

وحصلت على الميدالية الذهبية، في منافسات "الكيرين" (وسطيات)، نور ياسمين بوزنزن التي نالت أيضا ميداليتين أخريين في نفس الفئة العمرية، الأولى فضية في "السكراتش" و الثانية برونزية في سباق السرعة (500 م).

وعادت الميداليتان الفضيتان الأخريان في صنف الأواسط لحمزة عماري و يوسف بوخاري على التوالي في سباق المطاردة (فردي) و السكراتش، بينما نال الميداليات البرونزية في سباق المطاردة فردي، عائشة تيهار (كبريات) التي أضافت لرصيدها ميدالية برونزية رفقة رشا بلقاسم بنوانان في سباق السرعة حسب الفرق، وكذا الصديق بن قنيف في السكراتش فردي أواسط.

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ورفع المنتخب الجزائري رصيده من الميداليات إلى 17 عقب منافسات اليوم الثاني حصوله على ذهبيتين و 10 فضيات و 5 برونزيات، في انتظار بقية المنافسة و إمكانية إثراء حصاده.

 

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البطولة العربية للدراجات على المضمار: ثماني ميداليات جديدة منها ذهبية واحدة للجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 16:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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