رابطة الأبطال الإفريقية: اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل يعقدان من مهمتهما

الجزائر- وضع ممثلا الكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل، نفسيهما في وضعية غير مريحة بعد انهزام الأول داخل قواعده أمام ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي (0-1) و خسارة الثاني بالدار البيضاء ضد الرجاء البيضاوي المغربي (0-2)، لحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات التي جرت يومي الجمعة والسبت.

وكان لزاما على الناديين الجزائريين الاستفاقة من أجل بعث مشوارهما من جديد لكنهما أهدرا فرصة ثمينة للعودة إلى الواجهة قبل ثلاث جولات عن نهاية مرحلة المجموعات.

فشبيبة القبائل المتواجدة ضمن المجموعة الرابعة، صمدت سهرة الجمعة طيلة 45 دقيقة بمركب "محمد الخامس" بالدار البيضاء قبل أن تسقط في بداية الشوط الثاني أمام تشكيلة الرجاء التي عادت بقوة و سجلت هدفين في الدقيقتين ال51 و ال54.

بعد هذه الهزيمة، تدحرج "الكناري" للمركز الثالث برصيد 3 نقاط، مما يتطلب من أشبال المدرب الفرنسي هوبار فيلود رد الاعتبار و تفادي الأخطاء بداية من المباراة المقبلة بتيزي وزو أمام الرجاء البيضاوي المقررة يوم السبت 11 يناير.

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فنتيجة أخرى غير الفوز ستعقد بشكل كبير مهمة رفاق وليد بن شريفة في رحلة البحث عن التأهل للدور ربع النهائي ضمن مجموعة يسيطر عليها حامل اللقب، الترجي التونسي (7 نقاط) الذي تعثر بصورة مفاجئة أمام جمهوره ضد فيتا كلوب الكونغولي.

أما اتحاد الجزائر المتواجد ضمن المجموعة الثالثة، فلم يجد ضالته أمام ماميلودي سانداونز بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة حيث انهزم بسبب خطأ فادح للمدافع مصطفى خيراوي الذي كان وراء تمريرة سيئة لحارسه، مما سمح للمهاجم ألفوس كيكيانا من تسجيل الهدف الوحيد للمباراة (د 59) و إهداء فوز ثمين لفريقه الذي يدعم وضعيته في صدارة الترتيب بمجموع 7 نقاط.

والأكثر من ذلك، كانت تشكيلة "سوسطارة" عاجزة عن رد الفعل أمام جمهورها حيث كان الهجوم الذي يقوده بن شاعة و زواري ناقص الفعالية في الأوقات الحرجة و الذي قضى على أحلام النادي العاصمي.

فبرصيد نقطتين في لقاءين، ستكون مهمة أصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" أكثر تعقيدا من مهمة شبيبة القبائل، كون الفريق سيقوم بتنقل محفوف بالمخاطر إلى بريتوريا يوم 11 يناير لمواجهة النادي الجنوب إفريقي.

ورغم خبرتهما الطويلة في المنافسات القارية، إلا أن الاتحاد و الشبيبة فشلا لحد الآن في الارتقاء لمستوى سمعتهما حيث عجزا عن رفع التحدي أمام عمالقة البطولة، في انتظار رد الفعل في الجولات المقبلة.