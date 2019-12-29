رياضة: مختصرات من الاتحاديات الجزائرية

-- ملاكمة : حقق المنتخب الجزائري النسوي 4 ميداليات في الدورة الدولية التي جرت مؤخرا بتونس. و نال الذهب كل من رميساء بوعلام (أقل من 51 كغ) و إيمان خليف (أقل من 60 كغ), بينما كانت الفضة من نصيب فاطمة الزهراء سنوسي (أقل من 57 كغ) و إشراق شعيب (أقل من 75 كغ).

-- فوفيتنام : أعلمت الاتحادية الجزائرية للفوفيتنام, جميع الرياضيين, الأندية, المدارس والرابطات الولائية, بتأجيل إجراء المجمع التقني الوطني إلى تاريخ لاحق, وهو الذي كان مقررا أمس السبت بالمركز الرياضي "أحمد غرمول" بالجزائر العاصمة.

-- كامبو : وضعت مديرية الشباب والرياضة لولاية أم البواقي بالتنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية, إقامتين جامعيتين بالمجان, في مدينة عين البيضاء, تحت تصرف المشاركين في البطولة الوطنية للكامبو لفئتي الأواسط والأكابر (ذكو وإناث), المقررة بين 30 ديسمبر و 2 يناير بالقاعة متعددة الرياضات لبلدية عين البيضاء.

-- أيكيدو : تنظم الاتحادية الجزائرية للأيكيدو, بالتنسيق مع رابطة ولاية بسكرة, المهرجان الوطني الثامن يومي 3 و 4 يناير 2020 بالمدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية (بسكرة).

-- كمال الأجسام : في إطار وضع بطاقية وطنية, طلبت الاتحادية الجزائرية لكمال الأجسام, اللياقة البدنية والحمل بالقوة, من الرابطات الولائية المنخرطة لديها, بإرسال التقارير الأدبية والمالية لسنتي 2018 و 2019, فضلا عن كشف الحالة المالية لرابطاتهم والأندية قبل تاريخ 30 ديسمبر.

-- رياضة نسوية : نظمت الجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية بالتنسيق مع الجمعية الولائية الوهرانية, تربصا وطنيا تكوينيا لمدربات الأيروبيك, فضلا عن منافسة وطنية في ماراطون الأيروبيك بين 19 و 22 ديسمبر بمدينة وهران.

-- فنون قتالية : أعلنت الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية عن تأجيل امتحان إجتياز الرتب للمدربين والمدربين المساعدين الخاص بالملاكمة الصينية إلى الفترة بين 1 و 4 يناير القادم, من تأطير الخبير الدولي ميشال بيروس, بالمدرسة الوطنية لرياضة الألواح الشراعية بالجزائر شاطئ, ببلدية برج البحري (الجزائر).

-- ريغبي : أجرى المنتخب الجزائري النسوي للريغبي تربصا تحضيريا خلال الأسبوع الفارط بمدينة أفينيون (فرنسا).

-- كاراتي-دو : نشرت الاتحادية الجزائرية للكاراتي-دو القائمة النهائية للحكام المعنيين بإجتياز إمتحان حكم عالمي بمدينة دبي (الإمارات العربية المتحدة) المقرر شهر فبراير-2020, إضافة إلى القائمة النهائية لإجتياز إمتحان حكم إفريقي بتونس (شهر يناير-2020).