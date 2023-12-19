وكالة الأنباء الجزائرية تطلق عملية سبر الآراء لاختيار أحسن رياضيي سنة 2019

الجزائر- أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) يوم 17 ديسمبر عملية سبر الآراء "براهيم دحماني" لاختيار أحسن الرياضيين الذين حققوا انجازات خلال سنة 2019 التي تشرف على نهايتها.

وتستغل "وأج" هذه المناسبة للوقوف على أهم انجازات الرياضة الجزائرية التي حققها مجموع الفاعلين في هذا المجال, بمساهمة وسائل الاعلام الوطنية و الأجنبية المعتمدة بالجزائر و التي ستكون مدعوة لاختيار أحسن رياضي و رياضية عند الأكابر, بالإضافة إلى أحسن رياضي لفئة الآمال و أحسن فريق, لسنة 2019.

وفيما يخص الصيغة المطبقة في سبر الآراء, فإنها نفسها المعتمدة في عملية اختيار أحسن رياضيي العام التي تشرف على تنظيمها "وأج" منذ 1977, أي نقطة واحدة لكل صوت.

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ويتكفل القسم الرياضي لوكالة الأنباء الجزائرية بتقديم قائمة أولية مفتوحة على اقتراحات أخرى للأسماء التي ترى فيها أنها حققت نتائج طيبة خلال سنة 2019.

فجائزة أحسن رياضي للسنة, تحمل اسم "ابراهيم دحماني" المخلدة لروح صحفي وكالة الانباء, الذي شغل العديد من المناصب, بدء بالقسم الرياضي ثم الثقافي قبل تعيينه في مكتب هراري (زيمبابوي), و الذي وافته المنية سنة 1987.

أما جائزة أحسن رياضية, فتحمل اسم "عبد القادر حماني", أول مسؤول للقسم الرياضي بالتلفزيون, فيما تمنح جائزة "مختار شرقي", المخلدة لروح المسؤول السابق للقسم الرياضي بجريدة "المجاهد" لأحسن رياضي من فئة الآمال.

و ستمنح الجائزة التي تحمل اسم "عبد الله بن يخلف", المنشط الرياضي المتميز للستينيات والسبعينيات في القناة الاذاعية الثالثة, كمكافأة لأحسن فريق في سنة 2019.

وسيتم التعرف على الرياضيين المتوجين في غضون 10 أيام, عقب الانتهاء من عملية حساب الأصوات.

ويتوجب إرسال الاختيارات قبل تاريخ 5 يناير 2020 كحد أقصى, مع ذكر اسم الوسيلة الاعلامية, على أرقام الفاكس التالية : 54 96 56 023 أو 47 96 56 023 أو 63 96 56 023 أو على البريد الالكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. .

سبر آراء "وأج" لاختيار أحسن رياضيي عام 2019: القائمة المقترحة (مؤطر)

قائمة المرشحين المقترحة للتتويج لجائزة أحسن رياضي جزائري لعام 2019 (رجال وسيدات), من خلال عملية سبر الآراء التقليدية "إبراهيم دحماني" التي تنظمها سنويا وكالة الانباء الجزائرية (وأج).

وتبقى هذه القائمة مفتوحة لتقديم اختيارات أخرى لرياضيين لم يرشحهم القسم الرياضي ل"وأج".

ويتوجب إرسال الاختيارات قبل تاريخ 5 يناير 2020 كحد أقصى, مع ذكر اسم الوسيلة الاعلامية, على أرقام الفاكس التالية :

54 96 56 023 أو 47 96 56 023 أو 63 96 56 023 أو على البريد الالكتروني :

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--رجال (جائزة "براهيم دحماني"):

- ألعاب القوى: محمد بلبشير, ذهبية في اختصاص 800 متر في الألعاب العالمية الجامعية بمدينة نابولي الايطالية.

- ألعاب القوى: توفيق مخلوفي, ميدالية فضية في سباق 1500 متر في بطولة العالم بالدوحة (قطر). متأهل لأولمبياد طوكيو-2020 في 800 و 1500 متر.

- تجذيف: كمال آيت داود, نائب بطل افريقيا بتونس في اختصاصي "سكيف" و "زوجي", ميدالية برونزية في سباق التتابع "سكيف مختلط" في الألعاب الافريقية بالمغرب و متأهل لأولمبياد طوكيو.

- تجذيف: سيد علي بودينة, ميدالية ذهبية (سكيف/وزن خفيف) و أخرى فضية (سكيف/وزن خفيف 500 متر) في الألعاب الافريقية بالمغرب, متأهل إلى الألعاب الاولمبية 2020.

- حمل بالقوة: إلياس بوغالم (+120 كلغ) بطل العالم للمرة السادسة تواليا بهلسنغبورغ (السويد) مع تحطيم الرقم القياسي لحركة الضغط على الصدر برفعه لحمولة 291 كلغ.

- دراجات: عز الدين لعقاب, نائب بطل افريقيا في السباق على الطريق بمدينة باهر دار الإثيوبية, فائز بالجائزة الكبرى "شانتال بيا" بالكاميرون, ميدالية فضية في البطولة العربية بالإسكندرية (مصر) و متأهل لأولمبياد طوكيو.

- رفع الأثقال: وليد بيداني (+109 كغ), ميدالية برونزية في حركة الخطف لبطولة العالم بمدينة باتايا (تايلاند) و بطل افريقيا بالقاهرة (مصر).

- شراع: حمزة بوراس, ذهبية في البطولة الافريقية تخصص "أر أس إكس" بالجزائر و أخرى في البطولة العربية بالإسكندرية (مصر). متأهل الى الألعاب الأولمبية 2020.

- كاراتي دو: حسين دايخي (كوميتي, +84 كلغ), ميدالية فضية في البطولة الافريقية بغابورون (بوتسوانا) والألعاب الافريقية بالمغرب, برونزية في الدورة الدولية المفتوحة بدبي الإماراتية وفضية في كأس فرنسا.

- مصارعة مشتركة: آدم بوجملين (97 كلغ), بطل افريقيا بالحمامات (تونس) في المصارعة الاغريقية-الرومانية وميدالية ذهبية في الالعاب الافريقية بالمغرب.

- مصارعة مشتركة: بشير سيد عزارة (87 كلغ), بطل افريقيا بالحمامات (تونس), ميدالية ذهبية في الالعاب الافريقية بالمغرب, فضية في الجائزة الكبرى "بولياك إيمري" ببودابيست (المجر) و أخرى في الجائزة الكبرى "هنري ديغلان" بنيس الفرنسية.

--سيدات (جائزة "عبد القادر حماني"):

- جيدو: أمينة بلقاضي (-63 كلغ), بطلة افريقيا بكيب تاون الجنوب افريقية وميدالية فضية في الالعاب الافريقية بالمغرب.

- شراع: أمينة بريشي, بطلة افريقيا في اختصاص "أر أس إكس" بالجزائر و بطلة عربية بالإسكندرية (مصر). متأهلة لموعد طوكيو الأولمبي.

- كاراتي دو: شيماء ميدي (-61 كلغ), ميدالية فضية في بطولة افريقيا بغابورون (بوتسوانا) وميدالية ذهبية في الالعاب الافريقية بالمغرب.

--آمال (جائزة "مختار شرقي"):

- ألعاب القوى: أمين بوعناني (110 متر حواجز), ميدالية ذهبية في الألعاب الافريقية بالمغرب. ميدالية برونزية في البطولة العربية بالقاهرة و أخرى في البطولة المتوسطية داخل القاعة بمدينة ميراماس (فرنسا).

- ألعاب القوى: ياسر محمد طاهر تريكي, بطل العرب في الوثب الثلاثي و نائب بطل العرب في القفز الطويل بالقاهرة. ميدالية ذهبية في القفز الطويل و أخرى فضية في الوثب الثلاثي بالألعاب الافريقية بالرباط.

- ألعاب القوى: ميليسا تولوم, ذهبية في سباق 5000 متر مشي في بطولة افريقيا لأقل من 18 و 20 سنة بأبيدجان الإيفوارية.

- ألعاب القوى: سليمان مولا, ذهبية في سباق 400 متر للبطولة المتوسطية لأقل من 23 سنة داخل القاعة بمدينة ميراماس الفرنسية.

- تنس: يوسف ريحان, نائب بطل افريقيا للأواسط بالمغرب, فائز بعدة دورات دولية سيما بكاب دايل (نيس/فرنسا) من الدرجة الثانية. دخل قائمة احسن 50 لاعبا في الترتيب العالمي للأواسط, مما سمح له بالمشاركة في عدد من البطولات الكبرى ضمن الغراند سلام (رولان غاروس, ويمبلدون ودورة الولايات المتحدة الامريكية المفتوحة).

- سباحة: ليليا سهام ميدوني, ميدالية ذهبية في 100م سباحة حرة, فضية في 50م حرة و 100م فراشة و برونزية في 200م حرة, 50م فراشة و 4 مرات 100م حرة في البطولة الافريقية برادس (تونس). ميدالية فضية في 50, 100 و 200م فراشة في البطولة العربية بالدار البيضاء المغربية.

- كاراتي دو: يانيس تاس, نائب بطل افريقيا (كاتا) بغابورون (بوتسوانا), ميدالية برونزية في الكوميتي (-55 كغ) في البطولة المتوسطية بأنطاليا التركية و أخرى فضية في كأس فرنسا للأكابر وهو في سن ال18.

- كاراتي دو: أيوب أنيس حلاسة, بطل عالمي في الاواسط (-55 كلغ) بسانتياغو الشيلية, ميدالية فضية في البطولة المتوسطية بأنطاليا التركية و أخرى برونزية بتونس.

- مبارزة: يسرى زبوج, ميدالية ذهبية في اختصاص السيف خلال البطولة الافريقية للفئات الشابة بالجزائر و أخرى حسب الفرق للاختصاص المختلط (سيف-شيش-حسام) اناث في البطولة المتوسطية بكالياري الايطالية.

- مبارزة: مريم مباركي, ميدالية ذهبية في اختصاص الشيش في البطولة الافريقية للفئات الشابة بالجزائر, ميدالية ذهبية حسب الفرق للاختصاص المختلط (سيف-شيش-حسام) اناث في البطولة المتوسطية بكالياري الايطالية وبرونزية في الفردي.

- مصارعة مشتركة: فاتح بن فرج الله (79 كغ), بطل افريقي لفئة الاواسط في المصارعة الحرة بالحمامات التونسية, ميدالية ذهبية خلال الألعاب الافريقية بالمغرب وميدالية برونزية خلال دورة ساساري الإيطالية.

-- الفرق (جائزة "عبد الله بن يخلف"):

- كرة القدم: المنتخب الجزائري, بطل افريقيا بمصر بعد 29 سنة من أول لقب محقق داخل الديار سنة 1990.

- كرة اليد: سيدات المجمع البترولي, المتوجات بالرباعية كأس و بطولة الجزائر و الكأس الممتازة و البطولة العربية بعمان (الأردن).