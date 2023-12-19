دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 21 سنة (إناث): "خضنا محطة تحضيرية مفيدة قبل تصفيات المونديال" /الناخب الوطني/

الجزائر - اعتبر مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 21 سنة (إناث), أحمد لعريبي يوم السبت, أن الفوز بدورة اتحاد شمال إفريقيا للفئة, يعد محطة تحضيرية مفيدة تحسبا لخوض الدور التصفوي الأول المؤهل لكأس العالم (أقل من 20 سنة), والتي ستشهد تنظيما مشتركا بين بنما وكوستاريكا, شهر أغسطس 2020.

"أنا أشرف على هذا المنتخب الوطني منذ أقل من شهر ولهذا اعتبر أن هذه الدورة والفوز بها أمر مفيد وإيجابي لفريقي, حيث وقفنا على عديد النقاط الإيجابية واشتغلنا على تعزيزها. سنواصل التحضير للتنقل بأحسن فريق ممكن لمواجهة منتخب جنوب السودان بداية شهر يناير, بهدف تحقيق نتيجة إيجابية بحول الله", قال الناخب الوطني.

وفاز الفريق الوطني بدورة اتحاد شمال إفريقيا دون 21 سنة عقب فوزه يوم السبت أمام نظيره التانزاني بنتيجة 3-0, لحساب الجولة الثالثة والأخيرة, بملعب الدار البيضاء (الجزائر العاصمة).

وكانت شابات "الخضريات" قد فزن على نظيراتهن المصريات بنتيجة (3-0), لحساب الجولة الأولى, قبل أن تتعادلن أمام المغرب (0-0) في الجولة الثانية.

وبخصوص المستوى الفني العام للدورة قال التقني الجزائري أنها "شهدت مستوى فني وتكتيكي مقبول", مضيفا : "أنا راض على الأداء والنتائج التي أحرزناها بالنظر إلى الفترة التحضيرية القصيرة على رأس العارضة الفنية. حيث عملنا مع اللاعبات من الناحية التكتيكية وتطوير المنظومتين الهجومية والدفاعية".

وتابع : "افتتحنا الدورة بفوز مهم على مصر, ثم تعادل إيجابي ضد المغرب, الذي يعد فريقا كبيرا, فالكرة النسوية في المغرب منظمة جدا بوجود أكاديميات وآليات التطور. أما ضد تانزانيا كنا متخوفين نوعا ما, لأنه فريق يجيد الاستحواذ بالكرة. عرفنا كيفية صناعة فرص هجومية وتسجيلها وهذا أمر مشجع حيث إذا واصلت هاته اللاعبات العمل الجدي سيصبحون لاعبات الفريق الأول", اختتم لعريبي حديثة.

من جانبه, أفاد المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, عامر شفيق, "أن لاعبات الفريق الوطني انسجمن مع طريقة عمل الطاقم الفني الجديد الذي جلب عدة تغييرات إيجابية في ظرف وجيز".

كما أشار المسؤول أن التغييرات الأخيرة على مستوى الطواقم الفنية, تدخل ضمن "استراتيجية المديرية الفنية لإعداد منتخب محترم يمثل الجزائر دوليا بداية من تصفيات كأس العالم-2020" ولهذا أظن "أن الدورة كانت ناجحة باعتبارها محطة تقييمية للمدرب الوطني. تحسبا لمواجهة السودان الجنوبي في الدور التصفوي الأول. فأول هدف هو تجاوز عقبة هذا الدور ثم انتظار قرعة الدور التصفوي الثاني".

و ختم قائلا : "نحن متفائلون بمستقبل اللاعبات تحسبا لارتقائهن على المدى المتوسط إلى المنتخب الأول, بالإضافة إلى متابعتنا للاعبات المحترفات في أوروبا, سيتم الاستنجاد بهن في المقابلات الرسمية".

وسيتنقل المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة (إناث), لمواجهة منتخب السودان الجنوبي أيام 17, 18, 19 يناير القادم, برسم لقاء الذهاب, في حين يلعب لقاء الإياب بعد أسبوع في الجزائر".