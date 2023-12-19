رابطة أبطال افريقيا (المجموعة الثالثة - الجولة الثالثة): انهزام اتحاد الجزائر أمام ماميلودي سانداونز (0-1)

البليدة - سقط اتحاد الجزائر أمام الضيف ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 0-1 (الشوط الأول: 0-0), يوم السبت بملعب "مصطفى تشاكر" (البليدة) ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة من رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء من طرف اللاعب هلومفو كيكانا (د59) بعد خطأ فادح من مدافع اتحاد الجزائر, خيراوي, الذي أهداه كرة على طبق.

بهذه النتيجة, يحتل النادي الجزائري مؤقتا المرتبة الثالثة برصيد نقطتين بينما يعزز نادي ماميلودي سانداونز صدارته ب7 نقاط, في انتظار اللقاء الثاني عن نفس المجموعة والذي سيجمع الوداد البيضاوي (المغرب) و بيترو أتليتيكو (أنغولا) ابتداء من الساعة 00ر20.

ولحساب الجولة الرابعة المقرر إجراؤها يومي 10 و11 يناير 2020, يلاقي اتحاد الجزائر مضيفه ماميلودي سانداونز, في الوقت الذي يستقبل فيه بيترو أتليتيكو فريق الوداد البيضاوي.

وكان ممثل الجزائر الآخر في المنافسة, شبيبة القبائل, قد انهزم سهرة أمس الجمعة أمام المضيف المغربي الرجاء البيضاوي بنتيجة 2-0 بمركب "محمد الخامس" لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة.

وضعية المجموعة الثالثة بعد إجراء لقاء اتحاد الجزائر - ماملودي سانداونز (0-1)

وضعية المجموعة الثالثة لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم بعد إجراء لقاء اتحاد الجزائر - ماملودي سانداونز (0-1) يوم السبت بالبليدة:

الجولة الثالثة :

اتحاد الجزائر (الجزائر) - ماملودي سانداونز (جنوب افريقيا) 0-1

الوداد البيضاوي (المغرب) - بيترو أتليتيكو (أنغولا) سا 00ر20

الترتيب نقاط لعب

1- ماملودي سانداونز 7 3

2- الوداد البيضاوي 2 2

--. اتحاد الجزائر 2 3

4- بيترو أتليتيكو 1 2

مقابلات لعبت :

اتحاد الجزائر (الجزائر) - الوداد البيضاوي (المغرب) 1-1

ماملودي سانداونز (جنوب افريقيا) - بيترو أتليتيكو (أنغولا) 3-0

بيترو أتليتيكو (أنغولا) - اتحاد الجزائر (الجزائر) 1-1

الوداد البيضاوي (المغرب) - ماملودي سانداونز (جنوب افريقيا) 0-0

الجولة الرابعة / 10-11 يناير 2020:

ماملودي سانداونز (جنوب افريقيا) - اتحاد الجزائر (الجزائر)

بيترو أتليتيكو (أنغولا) - الوداد البيضاوي (المغرب)

الجولة الخامسة / 24-25 يناير 2020:

الوداد البيضاوي (المغرب) - اتحاد الجزائر (الجزائر)

بيترو أتليتيكو (أنغولا) - ماملودي سانداونز (جنوب افريقيا)

الجولة السادسة / 31 يناير - 1 فبراير 2020 :

اتحاد الجزائر (الجزائر) - بيترو أتليتيكو (أنغولا)

ماملودي سانداونز (جنوب افريقيا) - الوداد البيضاوي (المغرب)

ملاحظة: يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.