بطولة كمال الأجسام واللياقة البدنية والحمل بالقوة: أكثر من 90 مشاركا بورقلة

ورقلة - شارك أكثر من 90 رياضيا في الطبعة السادسة من البطولة الولائية لرياضة كمال الأجسام واللياقة البدنية و الحمل بالقوة التي نظمتها يوم السبت بورقلة الرابطة الولائية لكمال الأجسام و اللياقة البدنية و الحمل بالقوة.

و شملت هذه البطولة التي أقيمت ليوم واحد بدار الثقافة مفدي زكرياء تحت شعار " مسيرة مشرفة لكل أجيال الجنوب " منافسة الضغط على الصدر لأوزان (أقل من 66 كلغ و أقل من 74 كلغ و أقل من 83 كلغ و أقل من 105 كلغ و أقل من 120 كلغ و أكثر من 125 كلغ ).

أما منافسة اللياقة البدنية فشملت المقاييس الخاصة بأطوال أقل من 73ر1 متر و أكثر من 73ر1 متر و أقل من 79ر1 متر و أقل من 83ر1 متر و أكثر من 83ر1 متر.

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و بالمناسبة أكد رئيس الرابطة الولائية عبد الله عطوش أن هذا الصنف من الرياضة أصبح معروفا خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى ولاية ورقلة، ويتجلى ذلك –حسبه في الأعداد المتزايدة للشباب المسجلين بقاعات تقوية العضلات من أجل التدرب على رياضة كمال الأجسام.

وتسعى الرابطة وبالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة إلى تحقيق المزيد من تطور هذه الرياضة بالولاية، حيث تم في هذا الصدد إعداد برنامج عمل للسنة القادمة الذي يحتوي على تنظيم عدة أيام تكوينية لفائدة المدربين و الحكام في هذا النوع من الرياضة إلى جانب إقامة لقاءات حول أخطار تعاطي المنشطات في الوسط الرياضي.

و جرى في ختام هذه البطولة منح الرياضيين الفائزين بالمراتب الأولى جوائز مالية و 100 الف دج علاوة على تسليمهم كؤوس و شهادات شرفية.

يذكر ان الرياضي طه عبيدي تحصل على لقب بطل الأبطال في منافسة اللياقة البدنية.

المتوجون في كل صنف :

صنف الحمل بالقوة في الضغط على الصدر

صنف أقل من 74 كلغ

1-مصطفى حمدين (جمعية ابطال الجنوب حاسي مسعود

صنف أقل من 83 كلغ

1- عبد الحي سقاي جمعية ابطال الجنوب حاسي مسعود

صنف أقل من 93 كلغ

1-حسين جابري ( أبطال الجنوب حاسي مسعود

صنف اقل من 105 كلغ

1- ايهاب عويدات (جمعية ابطال الجنوب حاسي مسعود

صنف اقل من 120 كلغ

1- محمد الأمين جيتل (نادي 24 فبراير ورقلة

منافسة اللياقة البدنية

صنف أقل من 70ر1 متر

1-عبد الرحمن حمادي (جمعية ابطال الجنوب تقرت)

صنف أقل من 83ر1 متر

1-طه عبيدي (جمعية أبطال الجنوب حاسي مسعود )

صنف أكثر من 83ر1 متر

1-محمد أمين الصيد (جمعية أبطال الجنوب تقرت).