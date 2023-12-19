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كأس إفريقيا-2020 /تحضيرات/ كأس "كارباتي": انهزام المنتخب الجزائري أمام مقدونيا (24-25)

  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 18:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

بوخارست- انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) أمام نظيره المقدوني بنتيجة (24-25), الشوط الأول (9-15) في الدور نصف النهائي لدورة "كارباتي"  جمع بينهما يوم السبت ببوخارست (رومانيا).

و كان المنتخب الجزائري الذي يستعد لكأس إفريقيا للأمم-2020 المقررة من 16 إلى 26 يناير 2020 بتونس, منهزما بفارق ستة أهداف في الشوط الأول قبل أن يقلص الفارق إلى هدف واحد في نهاية المباراة.

وتجري حاليا مباراة الدور نصف النهائي الثانية بين رومانيا (البلد المنظم) و هولندا (سا 15ر17). أما اللقاءان الترتيبي (00ر15) و النهائي (15ر17) فسيجريان يوم غد الأحد.

و استعدادا لهذه الدورة التحضيرية, وجه المدرب الوطني, الفرنسي آلان بورت الدعوة  ل 18 لاعبا من بينهم 7  ينشطون خارج الوطن. و يأتي هذا الموعد التحضيري بعد أيام من خوض السباعي الجزائري لتربص اول ببولونيا كان مخصصا للاعبين المحليين و الذي تخللته مباريات ودية سجل خلاله ثلاثة انتصارات أمام على التوالي المنتخب البولوني (ب) بنتيجة 30-23  و نادي غدانسك (القسم الأول) بنتيجة 26-20 و ج.ك.س زوكوو (القسم الثاني) ب 35-23 مقابل هزيمة واحدة أمام نفس المنتخب البولوني (ب) ب 26-33.

وتلعب الجزائر منافسات الطبعة ال24 لكأس امم افريقيا في المجموعة الرابعة الى جانب ثلاثة فرق, بعد انسحاب السنغال, وهي المغرب, الكونغو وزامبيا.

ويشارك في كأس امم افريقيا-2020, 16 فريقا, حيث يقتطع صاحب اللقب بطاقة المرور الى الالعاب الأولمبية بطوكيو-2020. كما يعدّ موعد تونس مؤهلا الى بطولة العالم بمصر-2021.

و تعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في الالعاب الاولمبية الى 1996 بأطلنطا (الولايات المتحدة الأمريكية).

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كأس إفريقيا-2020 /تحضيرات/ كأس "كارباتي": انهزام المنتخب الجزائري أمام مقدونيا (24-25)
  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 18:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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