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بطولة المغرب لكرة القدم: الجزائري عمراني يقترب من تدريب الدفاع الحسني الجديدي

  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 17:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الرباط - يتجه مسؤولو فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي لكرة القدم نحو التعاقد مع المدرب الجزائري عبد القادر عمراني الذي استقال من تدريب شباب بلوزداد يوم الخميس الفارط حسبما اوردته يوم السبت الاسبوعية الرياضية المغربية "المنتخب" على موقعها الرسمي.

ويسعي فريق الحسني الدفاع الجديدي  لتعويض المدرب الزاكي بادو المنفصل حديثا بالتراضي عن  الفريق للالتحاق بالمديرية الفنية للاتحادية المغربية لكرة القدم.

وحسب نفس المصدر، فإن المدرب الجزائري عمراني (63 سنة)، حل بالعاصمة الدكالية، ويقيم بالغولف الملكي بالحوزية لمفاوضة إدارة الدفاع، وينتظر أن يتم الحسم في تعاقده بشكل رسمي مع الفريق الجديدي في الساعات القليلة المقبلة، في حال توصل الطرفين لاتفاق نهائي حول بنود العقد.

و نشرت "المنتخب" صورا للتقني الجزائري و هو يتابع مباراة فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي امام اولمبي اسفي الجارية اليوم  لحساب الجولة العاشرة من البطولة المغربية لكرة القدم للقسم الاول.

جدير ذكره ان المدرب عبد القادر عمراني  و ادارة شباب بلوزداد  اتفقتا يوم الخميس الفارط على الطلاق بالتراضي, بعد خمسة أيام من التعادل المسجل داخل قواعده أمام مولودية وهران (1-1), في ختام مرحلة الذهاب للبطولة الوطنية للرابطة الاولى.

و جاء فسخ العقد بعد "استحالة عمراني على مواصلة علاقته مع شباب بلوزداد, عاما واحدا بعد قدومه. و لقد ساهم في فوز النادي بكأسه الثامنة الموسم الماضي و اعتلاء الفريق صدارة الترتيب حاليا بفارق نقطتين عن المطارد مولودية الجزائر التى تنقصه مباراة متأخرة امام وفاق سطيف.

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بطولة المغرب لكرة القدم: الجزائري عمراني يقترب من تدريب الدفاع الحسني الجديدي
  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 17:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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